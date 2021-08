Athlétisme : Pas de finale pour Joseph ni van Niekerk

🇫🇷 Gémima Joseph ne rentre pas en finale du 200 m.



La Française a terminé à la 7e place de sa demi-finale remportée par Elaine Thompson, déjà sacrée sur le 100 m #Tokyo2020 #JeuxOlympiques



Van Niekerk tombe de haut

Après le triplé jamaïcain en finale du 100m féminin, Elaine Thomson-Herah et Shelly-Ann Fraser-Pryce, médaillées d'or et d'argent sur la ligne droite, étaient au départ des demi-finales du 200m, et elles se sont toutes les deux qualifiées pour la finale. Thomson-Herah, meilleur temps, a même battu son record personnel, en 21"66. Elle a devancé la Namibienne Christine Mboma, qui a battu le record du monde des moins de 20 ans, en 21"97. A noter également le record de Suisse battu par Mujinga Kambundji, qualifiée pour les demies en 22"26., ni pour la championne du monde 2017 néerlandaise Dafne Schippers, 17eme en 23"03. Toujours chez les filles, mais sur 400m haies, ce sont deux Américaines qui ont dominé les demies. Sydney McLaughlin a signé le meilleur temps en 53"03 devant Dalilah Muhammad (53"30). La Néerlandaise Femke Bol, révélation de la discipline ces derniers mois, est arrivée troisième en 53"91. La Panaméenne Gianna Woodruff a battu son record national (54"22) et verra également la finale, au contraire de la Belge Paulien Coukuyt, qui a aussi battu son record national (54"47).Sur 400m, un coup de tonnerre est arrivé juste avant le véritable orage (qui a interrompu la finale du disque féminin et les qualifications de la perche féminine), avec l'élimination du recordman du monde sud-africain Wayde van Niekerk, perturbé par une blessure cette saison et seulement douzième des demies, en 45"14., devant le Colombien Anthony Zambrano, qui a battu le record d'Amérique du Sud en 43"93. Le Néerlandais Liemarvin Bonevacia s'est qualifié lui aussi en battant son record national, en 44"62.