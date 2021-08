Athlétisme : Pas de finale pour Habz ni le relais 4x400m féminin

Un sur trois pour les relais français. Alors que la nuit avait été marquée par la qualification du relais 4x100m féminin pour la finale et l'élimination du relais 4x100m masculin, les filles du 4x400m ne sont pas parvenues à se qualifier lors de la session de l'après-midi à Tokyo. Sokhna Lacoste, Amandine Brossier, Brigitte Ntiamoah et Floria Guei ont terminé cinquièmes de leur série, en 3'25"07, et ont dû attendre la fin de la deuxième série pour savoir si elles seraient repêchées au temps. Ce qui n'a pas été le cas. Au total, les Bleues ont terminé onzièmes des séries et ne verront donc pas la finale. Le meilleur temps est revenu aux Américaines Kaylin Whitney, Wadeline Jonathas, Kendall Ellis et Lynna Irby en 3'20"86.

Des demies du 1500m très rapides

Pas de finale non plus pour l'unique représentant français présent en demi-finales du 1500m, Azeddine Habz. Le demi-fondeur de 28 ans a terminé dixième de sa course, en 3'35"12, et 17eme au total, ce qui n'est pas suffisant pour aller plus loin. Ces demi-finales ont été ultra-rapides, avec notamment le record olympique battu par le Kenyan Abel Kipsang en 3'31"65. Il efface ainsi des tablettes son compatriote Noah Ngeny, détenteur du record depuis 2000. Quatre autres records personnels ont été battus, ainsi que le record du Luxembourg par Charles Grethen (3’32’’86), qui verra la finale.