Il n’y aura pas de finale pour le relais 4x400m masculin français. S’ils sont allés chercher leur meilleur temps en 3’00’’81, Thomas Jordier, Muhammad Kounta, Ludovic Ouceni et Gilles Biron n’ont pu faire mieux que la sixième place de leur série, à un peu plus de deux secondes de la Pologne (2’58’’55), qui a signé le troisième temps au cumul des deux courses. En effet, dans la première série, les Etats-Unis se sont imposés en 2’57’’771 devant le Botswana, auteur d’un nouveau record d’Afrique (2’58’’33).

Gressier 13eme de la finale du 5000m

Joshua Cheptegei succède à Mo Farah sur le 5000m. Au sprint, l’Ougandais s’impose en 12’58’’15 et devance de moins d’une demi-seconde le Canadien Mohammed Ahmed alors que l’Américain Paul Chelimo, deuxième sur la distance lors des Jeux Olympiques de Rio, remporte à Tokyo la médaille de bronze. Brillamment qualifié pour cette finale, Jimmy Gressier a donné tout ce qu’il a pu. En fond de peloton dès le premier kilomètre, le Tricolore doit se contenter de la 13eme position sur la ligne d’arrivée, à un peu plus de douze secondes du nouveau champion olympique.

Palmisano domine le 20km marche féminin

Quelques heures après la désillusion de Yohann Diniz sur le 50km marche, ce sont les marcheuses qui ont arpenté les rues de Sapporo pour leur 20km. Placée dans le groupe de tête dès les premiers hectomètres, l’Italienne Antonella Palmisano a attendu les deux derniers kilomètres pour s’isoler en tête et aller chercher la victoire en 1h29’12’’. La Colombienne Sandra Lorena Arenas remporte la médaille d’argent à 25 secondes de l’Italienne quand la Chinoise Hong Liu complète le podium à 45 secondes d’Antonella Palmisano.