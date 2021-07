Athlétisme : 65 athlètes français sélectionnés pour Tokyo

🇫🇷 Découvrez la sélection française pour les épreuves d'athlétisme des 𝗝𝗲𝘂𝘅 𝗢𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗾𝘂𝗲𝘀, qui auront lieu à Tokyo (🇯🇵 Japon) du 30 juillet au 8 août.

Compaoré, Happio, Valette et Bey repêchés

La sélection française pour les Jeux Olympiques de Tokyo

Ils seront finalement 65 à faire le déplacement à Tokyo. La Fédération Française d’athlétisme a mis un terme au suspense et dévoilé les derniers arbitrages concernant la sélection qui participera aux épreuves des prochains Jeux Olympiques. Une liste qui comporte sans grande surprise les noms de certaines têtes d’affiche de l’athlétisme français. Renaud Lavillenie tentera d’aller chercher une médaille à la perche alors que Kevin Mayer sera le grand favori du décathlon quatre ans après avoir échoué face à Ashton Eaton. Incertain en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, Pierre-Ambroise Bosse sera bien au rendez-vous sur 800m aux côtés de Benjamin Robert et Gabriel Tual. Quant au sprint, Jimmy Vicaut sera le seul engagé en individuel sur le 100m. Une sélection au sein de la quelle trois médaillés à Rio sont notoirement absents : Christophe Lemaître, Dimitri Bascou et Mahiedine Mekhissi.Le sprinteur d’Aix-les-Bains était en lice pour une place dans le relais 4x100m mais n’a finalement pas convaincu le comité de sélection. Jimmy Vicaut, Mouhamadou Fall, Amaury Golitin, Marvin René, Meba-Mickaël Zeze et Ryan Zeze composeront l’équipe de France. Sur les lancers, Quentin Bigot, Alexandra Tavernier ou encore Mélina Robert-Michon seront des candidats crédible à un très bon résultat, voire à un podium quand Ninon Guillon-Romarin n’a pas convaincu d’un retour réussi de maternité et manquera l’échéance olympique. Au-delà des minima, World Athletics a laissé ouverte la possibilité de repêcher des athlètes en vertu du classement mondial. Ils seront quatre à profiter de cette largesse offerte par la fédération internationale. Benjamin Compaoré va accompagner Jean-Marc Pontvianne et Melvin Raffin au triple saut tout comme Wilfried Happio sera aligné sur 400m haies aux côtés de Ludvy Vaillant. Laura Valette fera équipe avec Cyrena Samba-Mayela sur le 100m haies alors qu’Augustin Bey sera aligné sur 5000m avec Jimmy Gressier. A notre que seule Gemima Joseph sera alignée dans les épreuves féminines de sprint, Orlann Ombissa-Dzangue ou encore Carolle Zahi n’ayant pas été repêchées.HommesJimmy VicautPierre-Ambroise Bosse, Benjamin Robert, Gabriel TualAzeddine Habz, Alexis Mielet, Baptiste MischlerJimmy Gressier, Hugo HayMorhad AmdouniMorhad Amdouni, Hassan Chahdi, Nicolas NavarroWilhelm Belocian, Aurel Manga, Pascal Martinot-LagardeWilfried Happio, Ludvy VaillantDjilali Bedrani, Louis Gilavert, Alexis PhelutEthan Cormot, Renaud Lavillenie, Valentin LavillenieAugustin BeyBenjamin Compaoré, Jean-Marc Pontvianne, Melvin RaffinLolasson DjouhanQuentin BigotKevin MayerGabriel Bordier, Kevin CampionYohann DinizJimmy Vicaut, Mouhamadou Fall, Amaury Golitin, Marvin René, Meba-Mickaël Zeze, Ryan ZezeMame-Ibra Anne, Gilles Biron, Thomas Jordier, Muhammad Abdallah Kounta, Christophe Naliali, Ludovic OuceniFemmesGemima JosephAmandine BrossierRenelle LamoteSusan Kipsang JeptoooCyrena Samba-Mayela, Laura ValetteYanis Esmeralda DavidRouguy DialloMélina Robert-MichonAlexandra TavernierWided Atatou, Eva Berger, Cynthia Leduc, Orlann Ombissa-Dzangue, Maroussia Paré, Carolle ZahiFloria Gueï, Diana Iscaye, Sokhna Lacoste, Brigitte Ntiamoah, Soukamba Sylla