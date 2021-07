Amical (H) : La France de nouveau battue par l'Espagne

Malgré une meilleure deuxième mi-temps, les Bleus s'inclinent une deuxième fois contre l'Espagne.

Les débuts de Gobert et Batum n'ont pas suffi

Deux de chute pour les Bleus. Après ce jeudi soir et une défaite 86-77, du côté de Malaga, ce samedi soir, l'équipe de France de basket masculin a de nouveau chuté contre l'Espagne, championne du monde en titre, cette fois sur le score de 87-79, à domicile et plus précisément du côté de l'AccorHotels Arena de Paris. Une rencontre que les Espagnols ont bien entamé, s'adjugeant alors même les deux premiers quart-temps (23-20, 22-16) pour ainsi se retrouver déjà devant, au moment du retour au vestiaire (45-36).Après la pause, les hommes de Vincent Collet ont alors eu un sursaut d'orgueil, ce qui leur a ainsi permis de rafler le troisième quart-temps (21-14) et éviter que leurs adversaires ne prennent alors le large, avant de céder lors du quatrième et dernier quart-temps (22-28).Encore devant dans celui-ci (68-66), les Tricolores ont ensuite encaissé un cinglant 21-11 final, pour une défaite de huit points (87-79). Bien emmenés par leur meilleur marqueur du jour, qui termine également meilleur marqueur de cette rencontre, à savoir Ricky Rubio (23 points (dont 17 lors des quatre dernières minutes !), 2 rebonds, 2 passes décisives), bien suppléé notamment par Willy Hernangomez (16 points, 5 rebonds), les Espagnols ont donc de nouveau eu le dernier mot. En face,. Dans cette rencontre, Gobert et Nicolas Batum faisaient leurs grands débuts dans cette préparation olympique, mais cela n'a donc pas suffi. C'est ce mercredi que les Bleus s'envoleront en direction du Japon. Du côté d'Oshino, se tiendront leurs deux derniers matchs amicaux, contre le Japon, le 18 juillet, puis face à l'Italie, le 20 juillet, avant ensuite d'enchaîner avec les JO.