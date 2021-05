L'ancien maître à jouer du Barça et de la sélection espagnole, Andres Iniesta, a annoncé prolonger le plaisir pour deux saisons supplémentaires au Vissel Kobe, lui qui est arrivé au Japon il y a trois saisons et qui s'est parfaitement adapté aux joutes locales. Une annonce qui intervient le jour de ses 37 ans et qui avait laissé craindre une fin de saison pour le vétéran espagnol.

Iniesta prolonge le plaisir



Au contraire, Iniesta a profité de sa conférence de presse pour annoncer une bonne nouvelle à ses supporters japonais : "Il y a trois ans, nous avons commencé un projet passionnant ici à Tokyo, a confié Iniesta devant les médias ce mardi. Le nouveau défi était un défi de taille pour moi et ma famille. Je suis reconnaissant au président et aux personnes impliquées dans le club pour leur confiance continue, même après trois ans. Bien que ce fût une période difficile, nous avons construit une histoire, comme celle de remporter le titre au club. Aujourd'hui est un jour spécial."



"Le plus important pour moi est de sentir que les gens autour de moi me valorisent. Je veux continuer avec la passion que j'avais à mon arrivée il y a trois ans. Je suis ravi de m'impliquer dans le projet pour les deux prochaines années", indique encore le joueur.