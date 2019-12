Les enfants d'Iniesta ovationnés par les supporters du Vissel Kobe

Voir cette publication sur Instagram







































Depuis son arrivée au Vissel Kobe en mai 2018, Andrès Iniesta est une véritable idole au Japon. Après la victoire de son club 4-1 ce week-end contre Iwata, l'ex-international espagnol s'est rendu sur la pelouse pour saluer les fans. Ces derniers lui ont, comme toujours, réservé un accueil chaleureux. Ils ont également ovationné ses enfants : Siena et Paulo Andrea, respectivement âgés de deux et quatre ans, qui ont voulu imiter leur papa ballon aux pieds. Le milieu de terrain a partagé sur Instagram deux vidéos. Dans la première, on voit Paulo prendre la balle à son père, la lever puis faire un jongle du pied droit avant de déclencher une frappe qui termine sa course dans les filets. Un joli but qui valait bien une course sur le terrain en levant les bras comme célébration.Quant à Siena, elle a pris le ballon au point de penalty, s'est avancée jusqu'à la ligne de but avant de le pousser dans les filets. Pas de célébration cette fois-ci, la jeune fille s'est empressée de retourner voir son père, qui la filmait.