Les Bleues ont joué à se faire peur mais assurent l’essentiel. Après leur victoire inaugurale face à la République tchèque, les joueuses d’Olivier Krumbholz ne sont pas passées loin de tomber dans le traquenard préparé par Vitaliy Andronov. Sur le parquet de Sumy, les Tricolores ont pris un bon départ malgré l’ouverture du score d’Iryna Glibko (9 buts sur 13 tirs). Alicia Toublanc (5 buts sur 6 tirs) et Méline Nocandy (7 buts sur 9 tirs) ont signé un 3-0 pour permettre à l’équipe de France de s’installer en tête au tableau d’affichage. Mais les Tricolores n’ont jamais su emballer la rencontre pour creuser un écart significatif.

L’avantage n’aura jamais dépassé les quatre buts en faveur des coéquipières de Laura Glauser. Une fin de première période marquée par la sortie sur blessure d’Adja Ouattara. La fin de la première période aura même été difficile pour les Tricolores, avec Natalya Striukova (4 buts sur 9 tirs) et Tamara Smbatian (2 buts sur 6 tirs) qui ont permis à l’Ukraine de revenir à une longueur au moment de retrouver leur vestiaire. Une tendance qui, au grand dam des Bleues, ne s’est pas démentie au retour sur le parquet.

Victoire serrée des Bleues face à l'Ukraine. Les championnes olympiques ont fait le plein de points cette semaine pour cette qualification à l'Euro 2022. 🤗

Alerte importante néanmoins avec Adja Ouattara qui va devoir faire des examens suite à sa sortie 🏥#BleuetFier #UKRFRA pic.twitter.com/Svw3DsdYmi

— Equipes de France de Handball (@FRAHandball) October 10, 2021





Après le trou d’air, les Bleues ont relevé la tête



Devant un public ukrainien acquis à la cause de ses joueuses, les protégées de Vitaliy Andronov ont démarré le deuxième acte tambour battant. Iryna Glibko puis Maryna Konovalova (4 buts sur 6 tirs) ont permis à l’Ukraine de repasser devant au score pour la première fois depuis leur premier but, soit depuis la première minute de la rencontre. Si les Bleues se sont accrochées pour reprendre l’avantage par l’intermédiaire d’Alicia Toublanc à l’orée du dernier quart d’heure, elles ont ensuite connu un trou d’air. Des difficultés, notamment dans le jeu offensif, dont Yevheniia Levchenko (3 buts sur 8 tirs) et ses coéquipières ont profité pour prendre deux longueurs d’avance avec treize minutes encore à jouer.

Entrée en jeu à la mi-temps, Catherine Gabriel a alors repris l’ascendant sur l’attaque ukrainienne et offert aux Bleues des munitions en attaque. Dans les huit dernières minutes, l’Ukraine n’a pu marquer qu’un seul but contre six pour les coéquipières de Lucie Granier (3 buts sur 4 tirs) et Tamara Horacek (3 buts sur 6 tirs). Une fin de match mieux maîtrisée qui permet à l’équipe de France de s’imposer de trois longueurs (25-28) et de caracoler en tête de son groupe après deux journées.



HANDBALL - EURO 2022 (F) / QUALIFICATIONS

Groupe 4 - 2eme journée - Dimanche 10 octobre 2021

Ukraine - France : 25-28

République tchèque - Croatie : 24-26



Classement du Groupe 4

1- France 4 points

2- Ukraine 2

3- Croatie 2

4- République tchèque 0



Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour la phase finale du championnat d’Europe, du 4 au 22 novembre 2022 en Slovénie, en Macédoine du Nord et au Monténégro.