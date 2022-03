Après le titre olympique et une finale mondiale, les Bleues pourront ambitionner un troisième titre européen. Après avoir difficilement pris le meilleur sur la Croatie ce jeudi à Koprivnica, les joueuses d’Olivier Krumbholz ont ravi le public de Toulouse. Avec une quatrième victoire en autant de rencontres disputées dans le cadre des qualifications de l’Euro 2022, les Tricolores sont désormais assurées de prendre part à la phase finale qui aura lieu en Slovénie, en Macédoine du Nord et au Monténégro en novembre prochain. Comme lors du match aller, les Bleues ont eu quelques soucis au démarrage. Menant de trois longueurs au quart d’heure de jeu grâce à Estelle Nze Minko (4 buts sur 9 tirs), elles ont ensuite perdu le fil et laissé Andrea Simara (3 buts sur 4 tirs) ramener la Croatie à hauteur. Toutefois, les Tricolores ont terminé très fort ce premier acte avec quatre réalisations coup sur coup inscrits par Grâce Zaadi (4 buts sur 6 tirs), Béatrice Edwige (1 but sur 1 tir), Alicia Toublanc (1 but sur 1 tir) et Océane Sercien Ugolin (4 buts sur 6 tirs).

Les Bleues ont atteint l’objectif

Au retour sur le parquet du Palais des Sports André-Brouat, les Croates ont fait de la résistance et sont revenues à trois longueurs par l’intermédiaire de Dejana Milosavljevic (4 buts sur 9 tirs) et Dora Krsnik (2 buts sur 2 tirs). Toutefois, la réponse tricolore a été immédiate avec un 5-1 en l’espace de sept minutes qui a permis à l’écart d’atteindre sept unités à l’entame du dernier quart d’heure. Une fin de rencontre qui a vu une équipe de France rajeunie surprendre une défense croate trop limitée pour espérer inverser la tendance. Grâce à trois buts en un peu plus de 90 secondes, Chloé Bouquet (3 buts sur 4 tirs) a conclu la rencontre en beauté. Les Bleues s’imposent au final de huit longueurs (27-19) et, malgré l’incertitude entourant les rencontres de l’Ukraine, ne pourront plus être délogées de la première place du Groupe 4. Avec la qualification définitivement en poche, Olivier Krumbholz va pouvoir faire des essais sur les prochaines rencontres des Tricolores et préparer au mieux cet Euro 2022.



HANDBALL - EURO 2022 (F) / QUALIFICATIONS

Groupe 4 - 4eme journée

Dimanche 6 mars 2022

France - Croatie : 27-19



Reporté à une date ultérieure

Ukraine - République tchèque



Classement du Groupe 4

1- France 8 points >>> QUALIFIEE

2- Croatie 2

3- Ukraine 2

4- République tchèque 0



Les deux premiers du groupe seront qualifiés pour la phase finale de l’Euro 2022 féminin, organisée du 4 au 20 novembre prochains en Slovénie, en Macédoine du Nord et au Monténégro.