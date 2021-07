Les Bleus s'imposent sur le fil en conclusion de cette première phase de prépa à Tokyo.après l'annonce de la liste des joueurs sélectionnés pour les Jeux Olympiques de Tokyo, l'équipe de France masculine de handball disputait un dernier match de préparation sur le territoire français, et cette rencontre entre le quatrième et le septième du dernier Mondial (en Egypte) a été très serrée. Il a en effet fallu attendre la toute dernière seconde, et un jet de 7 mètres de Kentin Mahé, pour voir la France s'imposer 31-30 dans un stade Pierre-de-Coubertin bouillant, qui n'avait pas pu soutenir les Bleus depuis de si nombreux mois. Solides en défense, les Français ont plutôt bien entamé la rencontre et menaient 6-4 au quart d’heure de jeu, mais l’Egypte est parvenue à revenir et passer devant (11-13, 25eme), avant que les Bleus n’égalisent juste avant la mi-temps (16-16).

Mahé donne la victoire aux Bleus



A la 40eme, les hommes de Guillaume Gille ont compté trois buts d’avance pour la première fois de la partie (23-20), mais une fois de plus, l’Egypte a réussi à revenir et reprendre l’avantage. Valentin Porte a égalisé à 1’15 de la fin dans le but vide et les deux équipes semblaient s’acheminer vers un match nul 30-30, avant que l’arbitre ne siffle finalement un jet de 7 mètres en faveur des Bleus. Kentin Mahé ne s’est pas fait prier pour offrir la victoire à son équipe, qui va désormais avoir droit à quelques jours de repos avant de retrouver la Maison du Handball samedi à Créteil. Une fois au Japon, les Français disputeront deux nouveaux matchs de préparation, contre le Japon le 18 et le Danemark le 21, avant d’attaquer le tournoi olympique où ils rêvent d’une quatrième médaille consécutive.

Luc Abalo (au micro de beIN SPORTS) : « C’est super agréable, ça fait un peu plus d’un an qu’on n’a pas joué devant autant de monde. Du coup, ça nous pousse. Quand je suis entré dans la salle, ça m’a donné le sourire. Les gens sont super contents, on le sent. C’était mon dernier match en France, j’ai adoré joué ce match-là, je suis content d’être là. L’équipe était bien, je sentais qu’on allait fait un bon match, malgré la fatigue. On appréhendait un peu, car l’Egypte avait mis beaucoup d’énergie lors de son dernier match amical, et nous on a fait une séance de VMA hier. Au final, on a joué avec le cœur, c’était très bien. «