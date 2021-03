TQO (H) : Le PSG annonce le forfait d'Elohim Prandi

🚑😢La pensée du jour pour @PrandiElohim qui va devoir soigner sa cheville pendant plusieurs semaines !

Prandi, le TQO après le Mondial

Elohim Prandi n’est décidément pas verni. Le jeune arrière gauche du PSG Handball ne sera pas en mesure de répondre favorablement à la convocation de Guillaume Gille en vue de la préparation du Tournoi de Qualification Olympique, prévu du 12 au 14 mars prochain à Montpellier. Sorti sur blessure ce mardi à l’occasion de la nette victoire du club de la Capitale face à Elverum à l’occasion de l’avant-dernier match de la phase de groupes de la Ligue de Champions, l’ancien Nîmois souffre de la cheville gauche. « L'arrière gauche parisien souffre d'une entorse grave de la peronéo tibiale gauche, annonce le PSG Handball dans un communiqué publié à la suite d’examens complémentaires effectués ce mercredi. Cette blessure nécessite plusieurs semaines de soins. Il manquera donc le prochain rassemblement des Bleus en vue de leur Tournoi de Qualification Olympique. »Sélectionné aux côtés de Jean-Jacques Acquevillo, Karl Konan, Romain Lagarde et Timothey N’Guessan au poste d’arrière gauche pour le TQO, Elohim Prandi va manquer un deuxième rendez-vous avec les Bleus. En effet, le joueur de 22 ans était dans la liste établie par le staff de l’équipe de France en vue du récent championnat du monde, organisé en Egypte et à l’issue duquel les Bleus ont pris la quatrième place. Toutefois, le fils des anciens internationaux Raoul Prandi et Mézuela Servier n’avait pas été en mesure de porter les couleurs de l’équipe de France lors du Mondial en raison d’une « compression nerveuse à l’épaule droite » qui l’avait contraint à déclarer forfait. Alors que les Tricolores doivent affronter la Croatie, la Tunisie et le Portugal en l’espace de 48 heures pour obtenir un des deux billets disponibles pour le tournoi de handball masculin des Jeux Olympiques de Tokyo, le staff des Bleus va devoir revoir sa liste afin de pallier à l’absence du Parisien.