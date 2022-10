PSG : N.Karabatic, c'est toujours le flou

Ce jeudi soir la venue des Croates de Zagreb au stade Pierre-de-Coubertin pour le compte de la 4eme journée de la Ligue des Champions marquera le retour de Nikola Karabatic (38 ans). La star du PSG, testée positive au Covid-19, avait en effet été privée des deux dernières sorties de son équipe, face à Magdebourg en Allemagne en Coupe d'Europe (victoire 29-22 des Parisiens) et contre Créteil à Coubertin en championnat (succès 35-26 du PSG). Une très bonne nouvelle pour le camp parisien, même si à Paris comme ailleurs, le soulagement éventuel n'interviendra qu'une fois que le joueur vedette de l'effectif parisien aura pris sa décision concernant son avenir. Il fût en effet un temps où la perspective de disputer ses derniers Jeux Olympiques à domicile en 2024 lors des Jeux de Paris semblait le gage que Karabatic poursuivrait sa carrière jusqu'à ces JO et s'offrirait ainsi la plus belle des sorties qui soit, plus encore en cas de nouveau sacre de l'équipe de France, trois ans après la médaille d'or décroché à Tokyo.

Le PSG rêve de le voir prolonger

Le troisième titre olympique (les Bleus et leur arrière gauche star avaient terminé deuxièmes en 2016 à Rio) pour l'international français d'origine croate qui avait laissé entendre le mois dernier qu'il pourrait finalement raccrocher avant les Jeux de Paris. Du côté du PSG, on souhaite évidemment que ce ne sera pas le cas. C'est d'ailleurs dans ce sens que le club qui doit ses huit derniers titres de champions de France (sur neuf) à l'aîné des frères Karabatic, débarqué sous les couleurs parisiennes en 2015, aurait déjà proposé à celui dont le contrat arrivera à terme le 30 juin prochain de prolonger d'une saison de plus. Le PSG et son manager général Thierry Omyer en tête pensaient peut-être que cela amènerait le joueur à immédiatement trancher et à mettre fin au suspense concernant cette saison, qui pourrait bien être sa toute dernière. Or, ce n'est toujours pas le cas. Et rien ne permet de certifier que le quadruple champion du monde ira plus loin que son contrat actuel. En attendant, les supporters parisiens se contenteront d'apprécier le retour de leur chouchou sur le parquet.