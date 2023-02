PSG : Ferran Solé prolonge avec le club de la capitale en handball

Et une prolongation de plus au sein de la section handball du Paris Saint-Germain ! Ce mardi 7 février, le club de la capitale a officialisé la prolongation du contrat de Ferran Solé. Après les prolongations du coach Raul Gonzalez et de Nikola Karabatic la semaine dernière, le PSG a enregistré celle de son ailier droit espagnol. Arrivé au club en 2020, Solé était lié jusqu'en juin 2023 avec Paris mais il a prolongé d'une saison, soit jusqu'au 30 juin 2024. Auteur de 344 buts en 107 matchs, l'ailier international espagnol va donc poursuivre l'aventure avec le co-leader actuel de Liqui Moly Starligue.

Solé va continuer l'aventure au PSG

Très heureux à Paris, il a déjà gagné deux Starligues (2021, 2022) et deux Coupes de France (2021, 2022) et il pourrait bien empocher de nouveaux titres cette saison. « Nous sommes très heureux de poursuivre avec Ferran, qui vient de remporter la médaille de bronze avec la sélection espagnole au championnat du monde. C’est également un élément précieux pour notre groupe, par sa totale implication et sa détermination sans faille. Le Club est très satisfait de la paire qu’il forme avec son compatriote David Balaguer à l’aile droite. Cette prolongation nous permet d’assurer de la continuité à ce poste et de compter un atout expérimenté supplémentaire pour la saison prochaine", a déclaré Thierry Omeyer, Manager Général du Paris Saint-Germain Handball. Les bonnes nouvelles s'enchaînent au PSG en ce moment.