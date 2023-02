Nikola Karabatic, un an de plus au PSG

Légende de l'équipe de France de handball et de Kiel (Allemagne), Nikola Karabatic prolonge d'une saison au PSG. Le demi-centre français de 38 ans, médaillé d'argent au Mondial 2023 la semaine passée, poursuit ainsi l'aventure avec le club de la capitale, rejoint en 2015 déjà, en provenance du FC Barcelone. Egalement et évidemment passé par Montpellier en France, la star des Bleus prolongera donc le plaisir encore un peu, tout en baissant son salaire. Pour L'Equipe, Karabatic a évoqué sa carrière, et son envie de faire encore durer un peu celle-ci.

Nikola Karabatic, fier de son parcours

« Je prolonge mon contrat d'un an avec le PSG jusqu'en juin 2024. J'ai voulu laisser passer l'enchaînement des matches de Championnat, de Ligue des champions et de l'équipe de France pour voir comment je me sentais physiquement et à quel niveau je me situais. Au mois d'août, "Titi" (l'ancien gardien français Thierry Omeyer, manager général du PSG) m'a fait part de la volonté du club de me prolonger, si tel était mon souhait. Après le stage en équipe de France, fin octobre-début novembre, je lui ai dit que j'étais d'accord pour continuer. Sauf qu'avec la Coupe du monde de football au Qatar, puis le départ de Jean-Claude (Blanc, président délégué), la décision a été retardée.

Je suis fier de ce que je réalise à bientôt 39 ans et de pouvoir évoluer une année supplémentaire au plus haut niveau. J'ai été l'un des plus jeunes à intégrer l'équipe de France, avec une trajectoire exponentielle. À l'époque, cette précocité comptait beaucoup pour moi. Aujourd'hui, je suis heureux d'être parmi les plus vieux dans les compétitions internationales. D'ailleurs au Mondial, j'étais triste d'apprendre qu'un ou deux joueurs étaient plus vieux que moi... (rires). »