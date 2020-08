LNH : Tebib succède à Girault

Après Alain Smadja (2004-2010), Philippe Bernat-Salles (2010-2018) et Olivier Girault (2018-2020), la Ligue nationale de handball compte un quatrième président ! Il s’agit de David Tebib, qui a été désigné ce mardi par le Comité directeur de la LNH pour remplacer jusqu’au terme du mandat actuel, début 2021, Olivier Girault, qui a décidé de démissionner la semaine dernière pour se consacrer à sa candidature à la présidence de la Fédération française de handball. Âgé de 50 ans, David Tebib est également président de l’Union des clubs professionnels de Handball depuis 2015, et président depuis 2012 de l’USAM Nîmes Gard, troisième de la saison 2019-20 inachevée de Starligue.

Tebib : « Un contexte inédit et périlleux »

« Je mesure la difficulté des défis qui nous attendent dans un contexte inédit et périlleux. Je suis totalement convaincu de notre capacité à les relever ensemble. L'énergie, les compétences ainsi que la bienveillance de tous les acteurs, mis au service de l'intérêt collectif seront très certainement nos meilleurs leviers pour gérer le quotidien tout en préparant l'avenir. Notre sens commun de l’intérêt général est notre meilleur atout pour poursuivre et accélérer le développement du handball professionnel », a réagi le nouveau président après son élection. Chef d’entreprise dans le domaine du mobilier urbain, David Tebib a également été candidat à la mairie de Nîmes lors des dernières élections municipales, mais sa liste « Nîmes Ensemble » n’a obtenu que 5,39% des suffrages au premier tour.