Ligue Européenne : Nantes, Nîmes, Aix et Toulouse battus

Aix et Toulouse toujours sans victoire



🏁 𝐂'𝐞𝐬𝐭 𝐭𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧𝐞́ 😕

Au terme d'un match accroché où chaque équipe aura eu ses temps forts, ce sont finalement les Allemands qui s'imposent sur le fil malgré le bon retour nantais. (𝟐𝟕-𝟐𝟖)#HBCNLEMGO pic.twitter.com/t3H0gE0p8S



— HBCNantes (@HBCNantes) October 26, 2021

Nos quatre représentants Nantes, Toulouse, Nîmes et Aix ont tous connu la défaite mardi soir.Le premier revers pour les Ligériens, qui sont passés tout près de réussir une incroyable remontada en échouant à une longueur uniquement de leurs adversaires du soir alors qu'ils comptaient encore dix buts de retard à dix minutes de la fin du match. Comme Nantes, Nîmes avait remporté son match lors de la 1ere journée. La Green Team présente donc un bilan équilibré elle aussi d'une victoire et une défaite au soir de cette 2eme journée après s'être inclinée elle aussi d'un but (27-26), mardi dans le Gard face aux Grecs de l'AEK Athènes.Le bourreau des Nîmois se nomme Ignacio Plaza Jimenez, auteur du but fatal à Michaël Guigou et ses coéquipiers. Pour ce qui est d'Aix et Toulouse, ils devront encore patienter avant de connaître le goût de la victoire dans la compétition., face respectivement à Magdebourg (31-27) sur le parquet des Allemands et au Wisla Plock (33-29) en Pologne. Deux revers qui ne souffrent d'aucune contestation en revanche. Et une soirée à très vite oublier pour nos quatre clubs français.