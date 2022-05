Ligue Européenne (H/Quarts de finale retour) : Nantes quitte la compétition avant le Final Four

😕 𝐂'𝐞𝐬𝐭 𝐟𝐢𝐧𝐢 𝐚̀ 𝐥𝐚 𝐆𝐞𝐭𝐞𝐜 𝐀𝐫𝐞𝐧𝐚

Diminués, les Nantais s'inclinent logiquement ce soir malgré une bonne fin de match.



Les Allemands obtiennent leur ticket pour le Final 4.

Nantes a eu du cœur

HANDBALL - LIGUE EUROPEENNE (H) / QUARTS DE FINALE RETOUR

Mardi 3 mai 2022

Nantes ne disputera pas le Final Four de la Ligue Européenne. Battu de trois buts à l’aller sur son parquet par Magdebourg, leader du championnat d’Allemagne, le « H » avait besoin d’un petit miracle pour inverser la tendance. Mais, très vite, Michael Damgaard Nielsen (12 buts sur 19 tirs) a fait comprendre aux joueurs de Grégory Cojean, entraîneur en chef ce mardi en raison de l’absence d’Alberto Entrerrios, testé positif au coronavirus, qu’il n’était pas question d’espérer. Grâce à quatre réalisations consécutives du Danois, Magdebourg a pu s’envoler au tableau d’affichage, comptant six buts d’avance dès le quart d’heure de jeu. Profitant ensuite des erreurs adverses, les Nantais ont réagi, Linus Persson (3 buts sur 6 tirs) ramenant le « H » à trois buts à un peu plus de dix minutes de la pause. Impitoyables, les joueurs de Magdebourg ont pu compter sur Mike Jensen (11 arrêts à 30% d’efficacité) pour déstabiliser l’attaque du club de Loire-Atlantique. Ce dernier a pris un nouvel éclat mais a su relever la tête pour rejoindre les vestiaires à quatre longueurs seulement.Si, à l’entame du deuxième acte, l’écart a longtemps oscillé entre trois et cinq buts, quasiment quatre minutes de totale inefficacité offensive ont plongé Nantes un peu plus dans l’abîme. En effet, Magnus Gullerud (2 buts sur 2 tirs), Christian O’Sullivan (1 but sur 1 tir) et leurs coéquipiers ont profité de l’occasion pour infliger un 5-0 à leurs adversaires pour atteindre leur plus gros écart du match, neuf longueurs, à un quart d’heure du terme de la rencontre. Mickaël Robin (6 arrêts à 27%), entré en jeu pour suppléer un Emil Nielsen dans un mauvais soir (2 arrêts à 14% d’efficacité), a alors trouvé des solutions et offert des ballons d’attaque à ses coéquipiers. Ruben Marchan (2 buts sur 2 tirs), Valero Rivera (3 buts sur 5 tirs) et Pedro Portela (5 buts sur 6 tirs) en ont profité pour répondre et infliger à leur tour un 5-0 à une équipe de Magdebourg sans doute déjà en gestion. Revenus à une longueur en toute fin de match, les Nantais s’inclinent au final de deux buts (30-28) et voient le Final Four leur échapper (58-53).GOG - Nexe : 37-37 >>> Nexe qualifié (69-64)Velenje - Benfica : 27-27 >>> Benfica qualifié (63-56)- Nantes : 30-28 >>> Magdebourg qualifié (58-53)- Schaffhouse : 35-22 >>> Le Wisla Plock qualifié (68-53)