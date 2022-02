Ligue Européenne (H/J7) : Toulouse signe un exploit, Nantes et Nîmes font mieux qu'assurer, Aix encore battu

Ce n’est pas une petite performance que Toulouse a réalisé ce mardi. Le Fenix a infligé aux Füchse Berlin leur première défaite de la saison en Ligue Européenne. Si les Allemands, emmenés par Jacob Holm (7 buts sur 10 tirs) ont pris le meilleur départ, les Toulousains ont su inverser la tendance avant la fin du premier quart d’heure. Faisant la course en tête jusqu’à la pause, les joueurs de Danijel Andelkovic ont retrouvé leur vestiaire avec une marge de trois longueurs. Les Berlinois ont haussé le ton dès le retour sur le parquet mais n’ont jamais pu faire mieux que revenir à une longueur de Toulousains portés par Erwin Feuchtmann (7 buts sur 11 tirs). Parvenant à maintenir un écart oscillant entre une et deux longueurs, les Toulousains ont validé leur victoire à seize secondes du buzzer grâce à Ayoub Abdi (5 buts sur 9 tirs), la dernière réalisation de Valter Chrintz (1 but sur 1 tir) étant plus anecdotique. Avec cette troisième victoire de suite (28-27), Toulouse consolide sa troisième place quand les Füchse Berlin abandonnent leur invincibilité et la première place au Wisla Plock.



HANDBALL - LIGUE EUROPEENNE (H) / GROUPE A

7eme journée - Mardi 15 février 2022

Toulouse - Füchse Berlin : 28-27

Wisla Plock - Winterthur : 35-27

Bidasoa Irun - Tatran Presov : 33-25



Classement du Groupe A

1- Wisla Plock 12 points

2- Füchse Berlin 12

3- Toulouse 8

4- Bidasoa Irun 6

5- Winterthur 2

6- Tatran Presov 2

Nîmes plus que jamais leader de son groupe

Nîmes est toujours plus intouchable en Ligue Européenne. Les Gardois ont remporté le choc des leaders du Groupe D face à Pelister. Une rencontre dont l’entame a été très serrée entre les deux formations avec l’écart qui n’a pas dépassé les deux buts. Si les Macédoniens, emmenés par Emir Gradjan (7 buts sur 10 tirs), ont un temps fait la course en tête, l’USAM a placé un coup d’accélérateur juste avant la pause pour virer en tête d’un but grâce à Julien Rebichon (2 buts sur 3 tirs). Ce n’est qu’à l’abord du dernier quart d’heure que les coéquipiers de Mohammad Sanad (10 buts sur 11 tirs) ont pris plus sérieusement les commandes de la rencontre. Abordant les cinq dernières minutes avec trois buts d’avance, les Nîmois n’ont pas tremblé et s’imposent au vinal de deux longueurs (25-23). Un succès qui leur permet de distance Pelister et de consolider leur première place avec désormais trois points d’avance sur les Macédoniens.



HANDBALL - LIGUE EUROPEENNE (H) / GROUPE D

7eme journée - Mardi 15 février 2022

Nîmes - Pelister : 25-23

Tatabanya - AEK Athènes : 25-24

Schaffhouse - Sporting Portugal : 26-24



Classement du Groupe D

1- Nîmes 11 points

2- Pelister 8

3- Schaffhouse 8

4- Sporting Portugal 7

5- AEK Athènes 4

6- Tatabanya 4

Aix poursuit son chemin de croix

Troisième de Liqui Moly StarLigue, Aix ne montre pas le même visage en Ligue Européenne. Les joueurs de Thierry Anti ont concédé sur le parquet de Nexe leur sixième défaite en sept journées et n’ont qu’un match nul à leur actif. Si les Aixois ont pu compter sur Micke Brasseleur (6 buts sur 9 tirs) pour faire la course en tête lors du début de match, un 11-2 pour le club croate a totalement changé la donne. Nexe a alors pris l’ascendant et a atteint la pause avec un matelas de cinq buts d’avance. Si le PAUC a tenté de revenir très vite au retour sur le parquet, les coéquipiers d’Halil Jaganjac (7 buts sur 13 tirs) et de l’ancien Raphaëlois Fahrudin Melic (6 buts sur 8 tirs) ont serré le jeu pour conserver une marge de sécurité sur les Aixois. Ces derniers ont su revenir à deux longueurs avec neuf minutes encore à jouer mais la marche était trop haute. Aix s’incline de quatre buts (33-29) et reste bon dernier de son groupe. Nexe, pour sa part, pointe à la troisième place.



HANDBALL - LIGUE EUROPEENNE (H) / GROUPE C

7eme journée - Mardi 15 février 2022

Nexe - Aix : 33-29

Magdebourg - Velenje : 34-24

Logroño La Rioja - Sävehof : 29-30



Classement du Groupe C

1- Magdebourg 13 points

2- Sävehof 10

3- Nexe 10

4- Logroño La Rioja 5

5- Velenje 3

6- Aix 1

Nantes n’a pas forcé son talent

Face à une équipe des Riihimäen Cocks qui n’a pas connu la victoire depuis le début de la phase de groupes, Nantes a connu une soirée facile. Il a toutefois fallu attendre le quart d’heure de jeu pour voir le « H » prendre le large au tableau d’affichage grâce à un 5-1 emmené par Rok Ovnicek (7 buts sur 8 tirs). Un ascendant qui a ensuite été maintenu jusqu’à la mi-temps atteinte avec une marge de cinq longueurs par les joueurs d’Alberto Entrerrios. Un temps revenus à cinq longueurs, les Cocks ont fini par céder malgré l’efficacité de Piotr Rybski (7 buts sur 12 tirs). Limité à 51% de réussite aux tirs, les Finlandais ont vu l’écart dépasser les dix buts à huit minutes du terme de la rencontre. Au final, Nantes s’impose de onze longueurs (36-25) pour un cinquième match sans défaite. Le « H » pointe à la troisième place de son groupe à seulement un point du leader, le GOH Handbold.



HANDBALL - LIGUE EUROPEENNE (H) / GROUPE B

7eme journée - Mardi 15 février 2022

GOG Handbold - Chekhovskie Medvedi : 27-26

Benfica - Lemgo : 35-30

Nantes - Riihimäen Cocks : 36-25



Classement du Groupe B

1- GOG Handbold 11 points

2- Benfica 11

3- Nantes 10

4- Lemgo 8

5- Chekhovskie Medvedi 2

6- Riihimäen Cocks 0