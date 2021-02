Ligue Européenne (H/J4) : Troisième revers de suite pour Toulouse

Toulouse va devoir très vite se reprendre. A l’occasion de la réception de Chekovskie Medvedi dans un match en retard de la 4eme journée de la phase de groupes de la Ligue Européenne, les joueurs de Philippe Gardent ont signé un sixième match sans victoire sur la scène continentale. Si les Russes, emmenés par Dmitriy Kiselev (5 buts sur 7 tirs) ont pris le meilleur départ, le Fenix a su réagir pour passer devant et prendre deux longueurs d’avance au quart d’heure de jeu pour la seule fois du match.

En effet, Chekovskie Medvedi a alors signé un 3-0 en deux minutes pour reprendre la main au tableau d’affichage. Les coéquipiers d’un précieux Nemanja Ilic (10 buts sur 12 tirs) ont su revenir à hauteur avec un début de deuxième période convaincant mais les Russes ne se sont pas laissés impressionner. Revenu à un but avec trois minutes encore à jouer, les Toulousains ont eu l’espoir d’arracher la victoire mais une faute technique de Nemanja Ilic puis un carton rouge pour Luka Sokolic et un tir manqué de Sadou Ntanzi (1 but sur 5 tirs) ont ouvert la porte à Chekovskie Medvedi qui s’impose de trois longueurs (29-32) et signe un troisième succès de suite pour conforter sa place dans le Top 3 du Groupe A. Pour Toulouse, une place en huitièmes de finale passera sans doute pas un sans-faute lors des trois matchs restant à disputer dans cette phase de groupes.



HANDBALL - LIGUE EUROPEENNE (H) / GROUPE A

4eme journée

Mardi 22 décembre 2020

Metalurg Skopje - Fivers Vienne : 33-33



Samedi 20 février 2021

Wisla Plock - Ademar Leon : 29-22



Mercredi 24 février 2021

Toulouse - Chekovskie Medvedi : 29-32



Classement du Groupe A

1- Wisla Plock 16 points

2- Ademar Leon 11

3- Chekovskie Medvedi 10

4- Fivers Vienne 6

5- Toulouse 4

6- Metalurg Skopje 1