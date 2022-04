Ligue Européenne (H/8emes de finale retour) : Nantes poursuit l'aventure, Toulouse s'arrête là

Nantes sera bien au rendez-vous des quarts de finale de la Ligue Européenne. Après leur victoire à domicile au match aller par la plus petite des marges face aux Füchse Berlin, les joueurs d’Alberto Entrerrios avaient un énorme défi à relever face au club deux fois vainqueur de la compétition sous son ancienne identité. Grâce à Kiril Lazarov (5 buts sur 6 tirs), le « H » a pris un bon départ, faisant la course en tête pendant les 20 premières minutes avant de voir le club berlinois revenir à hauteur et achever le premier acte avec une longueur d’avance. Poussés par leur public, les coéquipiers de Lasse Andersson (5 buts sur 11 tirs) ont gardé le contrôle de la rencontre, comptant trois buts d’avance à un peu plus d’un quart d’heure du terme de la rencontre. C’est alors qu’Emil Nielsen (14 arrêts à 33% d’efficacité) a mis en difficulté l’attaque des Füchse Berlin. De l’autre côté du terrain, Théo Monar (6 buts sur 7 tirs) et l’attaque nantaise ont fait feu de tout bois pour renverser totalement la tendance et, à leur tour, mener de trois buts avec sept minutes encore au chronomètre. La fin de match a vu les attaquants berlinois ne pas exploiter les erreurs de Nantes, manquant leurs quatre derniers tirs. Le « H » s’impose (30-33) et valide son billet pour les quarts de finale (58-54).

Toulouse n’a pas su confirmer

Les Nantais ne seront pas accompagnés par Toulouse au tour suivant. Le Fenix, qui restait sur une victoire de quatre buts au match aller face à Benfica, pouvait voir venir… mais a fini par craquer. Un match retour en terre lisboète que les Toulousains ont su lancer de la meilleure des manières. Avec un Nemanja Ilic en forme (8 buts sur 13 tirs), les joueurs de Danijel Andelkovic ont compté pas moins de quatre buts d’avance au bout de seulement neuf minutes. Toutefois, le Benfica a eu de la ressource, Petar Djordjic (14 buts sur 18 tirs) mettant au supplice la défense du Fenix. Le club de la capitale portugaise a fait son retour à un peu plus de quatre minutes de la mi-temps et, concluant le premier acte sur un 3-0, a viré en tête de deux longueurs à la pause. Un match qui a alors totalement échappé aux Toulousains, qui ont vu l’écart enfler assez rapidement au retour sur le parquet. Manquant d’efficacité face à la cage adverse, les attaquants du Fenix ont perdu le contrôle de la situation, Benfica passant en position de se qualifier huit minutes après la reprise. Revenus à trois buts à l’orée des dix dernières minutes, les joueurs du Fenix n’ont pas été en mesure de poursuivre sur leur lancée et s’inclinent de six buts (36-30), voyant leur parcours européen prendre fin (70-68).



HANDBALL - LIGUE EUROPEENNE (H) / HUITIEMES DE FINALE RETOUR

Mardi 5 avril 2022

Benfica - Toulouse : 36-30 >>> Benfica qualifié (70-68)

Pelister - Nexe : 21-22 >>> Nexe qualifié (51-47)

Füchse Berlin - Nantes : 30-33 >>> Nantes qualifié (58-54)

GOG - Bidasoa Irun : 33-31 >>> GOG qualifié (63-59)

Sävehof - Schaffhouse : 34-28 >>> Schaffouse qualifié aux buts à l’extérieur (60-60)

Wisla Plock - Lemgo : 28-28 >>> Wisla Plock qualifié (59-56)

20h45 : Magdebourg - Sporting Portugal (match aller : 29-29)

20h45 : Nîmes - Velenje (match aller : 22-29)