Ligue européenne (H) : Montpelier fait le boulot, Chambéry quitte déjà l'Europe

Les marqueurs montpelliérains :

Chambéry s'écroule

Les marqueurs chambériens :

Montpellier sera le seul club français à accompagner Aix-en-Provence lors de la phase de poules de la Ligue européenne. Le MHB, comme Chambéry, devait passer par le deuxième tour préliminaire, et il n'a pas déçu. Après avoir fait match nul chez les Suédois de Savehof au match aller, le club héraultais l'a emporté 30-26 à domicile.En deuxième période, Savehof est parvenu à revenir à -4 (25-21, 52eme) puis à -3 à la 59eme (29-26) mais Montpellier ne s'est pas du tout affolé et décroche donc sa qualification pour la phase de poules, grâce notamment au sans-faute de Hugo Descat (8 buts en 8 tirs) et à un Charles Bolzinger qui termine avec 11 arrêts.Descat (8), Skube (5), Villeminot (4), Bos (3), Pellas (2), Konan (2), Porte (2), Lenne (2), Nacinovic (2)En revanche, Chambéry est tombé de haut ce mardi en s'inclinant 31-25 sur le terrain de Veszprem KKFT (l'autre club de la ville hongroise) après s'être pourtant imposé de quatre buts à l'aller. Tout allait pourtant bien pour les Savoyards à la mi-temps, lorsqu'ils menaient 16-15, après avoir compté jusqu'à quatre buts d'avance à la 25eme minute de jeu (10-14). Et soudain, le trou noir !et les Jaune et Noir n'ont jamais réussi à le réduire. Malgré un Alexandre Tritta et un Benjamin Richert à 5 buts chacun et un Filip Ivic à 10 arrêts, les Savoyards s'inclinent lourdement et ne disputeront donc pas de Coupe d'Europe cette saison, eux qui sont actuellement cinquièmes du classement de Liqui Moly Starligue.Tritta (5), Richert (5), Peccina Tome (3), Faustin (3), Traoré (2), Tissot (2), Goni Leoz (2), Skube (1), Brouzet (1), Kalandadze (1)