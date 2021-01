Ligue Européenne (F/J2) : Première victoire pour Nantes

Nantes n’a pas gambergé. Après avoir été battu sur le parquet de Togliatti lors de la première journée de la phase de groupes de la Ligue Européenne, les joueuses de Guillaume Saurina n’ont pas tremblé à l’occasion de la réception de Kastamonu. Grâce notamment à Lotte Grigel (7 buts sur 9 tirs), Déborah Kpodar (5 buts sur 10 tirs) et Bruna de Paula (4 buts sur 5 tirs), les Nantaises ont démarré avec un 8-1 qui a donné le ton. Jusqu’à la mi-temps, l’écart n’est jamais descendu sous la barre des cinq longueurs. Pas rassasiées, les joueuses de Loire-Atlantique ont continué sur leur lancée au début de la deuxième période pour compter jusqu’à treize longueurs d’avance avec 20 minutes à jouer. Une fin de match en pente douce pour le club français qui s’impose au final de neuf longueurs (35-26) et se replace dans la course aux quarts de finale.



HANDBALL - LIGUE EUROPEENNE (F) / GROUPE B

2eme journée

Samedi 16 janvier 2021

Nantes - Kastamonu : 35-26



Dimanche 17 janvier 2021

16h00 : Lublin - Togliatti



Classement du Groupe B

1- Nantes 2 points

2- Togliatti 2

3- Lublin 1

4- Kastamonu 1