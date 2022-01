Ligue Européenne (F/J2) : Chambray et Besançon se sont inclinés

Besançon n’y arrive pas dans la phase de groupes de la Ligue Européenne. Après avoir chuté sur le terrain de Mosonmagyarovar lors de la 1ere journée, l’ESBF a dû s’avouer vaincu lors de la réception de Sola. Si les coéquipières de Lucie Granier (11 buts sur 13 tirs) ont bien entamé la rencontre, le 6-0 encaissé en l’espace de quatre minutes a mis un coup sur la tête des Bisontines. Si ces dernières ont tenté de résister, elles n’ont jamais pu se rapprocher à moins de trois longueurs des Norvégiennes, qui ont atteint la mi-temps avec un avantage de six buts. Grâce notamment à Camilla Herrem (9 buts sur 10 tirs), Sola a maintenu Besançon la tête sous l’eau pendant toute la deuxième période pour aller chercher une victoire de sept buts (32-39) et démarrer parfaitement son parcours dans la compétition. Besançon, de son côté, reste bon dernier du Groupe A avec aucun point marqué en deux journées.



HANDBALL - LIGUE EUROPEENNE (F) / GROUPE A

2eme journée - Samedi 15 janvier 2022

Besançon - Sola : 32-39

Lokomotiva Zagreb - Mosonmagyarovar : 19-22



Classement du Groupe A

1- Mosonmagyarovar 4 points

2- Sola 2

3- Lokomotiva Zagreb 0

4- Besançon 0

Chambray n’a pas su inverser la tendance

Après avoir vu son premier match face à Vaci être reporté au 29 janvier, Chambray a enfin lancé sa phase de groupes de la Ligue Européenne. Toutefois, pour les protégées de Guillaume Marques, la réception de Viborg ne s’est pas terminée avec le sourire aux lèvres. Jamais les joueuses de Touraine n’ont été devant au score pendant les 60 minutes. De leur côté, les coéquipières de Line Haugsted (6 buts sur 9 tirs) ont très vite pris cinq longueurs d’avance. Revenu un temps à deux buts, Chambray a pris un éclat juste avant la pause, atteinte avec un retard de six unités. Plus incisives au retour sur leur parquet, Jovana Stoiljkovic (10 buts sur 13 tirs) ont su revenir à trois buts avec un peu moins de 20 minutes à jouer mais Viborg a su gérer sa fin de match pour lancer sa campagne européenne sur une victoire (24-27). Pour Chambray, cette troisième défaite de suite toutes compétitions confondues est un coup dur de plus.



HANDBALL - LIGUE EUROPEENNE (F) / GROUPE D

2eme journée

Samedi 15 janvier 2022

Chambray - Viborg : 24-27



Dimanche 16 janvier 2022

14h00 : Valcea - Vaci



Classement du Groupe D

1- Viborg 2 points

2- Vaci 0

3- Valcea 0

4- Chambray 0