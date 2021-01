Ligue Européenne (F/J1) : Première sortie manquée pour Nantes

Nantes a cru pouvoir bien démarrer. A l’occasion de leur première sortie dans la phase de groupes de la Ligue Européenne, les joueuses de Guillaume Saurina ont un temps cru pouvoir ramener la victoire de Russie à l’occasion de leur déplacement sur le parquet de Togliatti. Grâce à Déborah Kpodar (5 buts sur 8 tirs) et Gordana Mitrovic (4 buts sur 6 tirs), les Nantaises ont pris quatre longueurs d’avance après moins de huit minutes de jeu... mais les Russes ont immédiatement eu du répondant avec un 6-2 en six minutes pour revenir à hauteur. Pas blasées, les coéquipières de Bruna de Paula (9 buts sur 13 tirs), qui rejoindra Metz la saison prochaine, ont continué de faire la course en tête mais un 3-0 en toute fin de première mi-temps a permis à Togliatti de recoller à la pause. Au retour des vestiaires, la physionomie de la rencontre a totalement changé avec les Russes, emmenées par Veronika Nikitina (5 buts sur 6 tirs) et Olga Fomina (5 buts sur 11 tirs), qui ont pris les commandes pour mener de cinq longueurs après dix minutes de jeu dans le deuxième acte. Revenues à une longueur à trois reprises, les Nantaises n’ont pas su convertir ces occasions et, au final, s’inclinent de trois longueurs (32-29) dans ce qui ressemble à un faux-départ.



HANDBALL - LIGUE EUROPEENNE (F) / GROUPE B

1ere journée - Samedi 9 janvier 2021

Kastamonu - Lublin : 20-20

Togliatti - Nantes : 32-29



Classement du Groupe B

1- Togliatti 2 points

2- Lublin 1

3- Kastamonu 1

4- Nantes 0