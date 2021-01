Ligue européenne (F/J1) : Offendal porte Paris 92, Fleury battu

Le sourire pour Paris 92, la grimace pour Fleury

Deux clubs français ont entamé ce dimanche leur campagne de Ligue Européenne. Direction l’Europe de l’Est pour Fleury et Paris 92. Dans une rencontre très serrée à Vaci, en Hongrie, les Parisiennes ont pris les devants dans le dernier tiers de la première période et n’ont plus été menées jusqu’à la fin de la rencontre. Au cours d’une deuxième mi-temps très offensive dans laquelle 36 buts ont été marqués, Paris a géré son avance pour s’imposer finalement d'une longueur (34-33). Emmenées par une très bonne Nadia Offendal, meilleure buteuse de la rencontre avec 11 buts sur 12 tirs tentés, les Lionnes, avec 76% de réussite au tir, prennent ainsi les deux points. Elles rejoignent Herning-Ikast en tête du classement, également victorieux de son premier match.Fleury Loiret a connu bien plus de problèmes que son homologue tricolore sur le sol roumain où il a affronté le Dunarea Braila. Privées d’Alexandra Lacrabère, les Panthères ont réagi au lieu d’agir et ont été distancées dans chaque période avant de revenir au score. Dans le premier acte, elles ont subi la loi de la Marina Dmitrovic, auteure de six buts ce dimanche, dont trois dans les dix premières minutes. Fleury a compté jusqu’à cinq longueurs de retard avant de revenir au score avant la mi-temps (15-13) puis craquer une nouvelle fois dans la deuxième partie du match. Mené de six longueurs à huit minutes du coup de sifflet final, le club parisien a réalisé une belle série, cependant trop tardive, pour revenir à deux buts (29-27). Malgré les huit buts d’Oriane Ondono, Fleury s’incline logiquement et débute mal sa campagne européenne. Après le nul entre Siofok et Krasnodar ce samedi (28-28), Fleury est dernier de son groupe.