Ligue Européenne (F/J1) : Défaite en Hongrie pour Besançon

⚡️| 𝙈𝙊𝙎𝙊𝙉𝙈𝘼𝙂𝙔𝘼𝙍𝙊𝙑𝘼̀𝙍𝙄̀ 𝙭 𝙀𝙎𝘽𝙁 - 𝙀𝙃𝙁 𝙀𝙐𝙍𝙊𝙋𝙀𝘼𝙉 𝙇𝙀𝘼𝙂𝙐𝙀

Les Engagées s'inclinent pour leur premier match de groupe de l' @ehfel_official. La compétition est encore longue !



Le score du match est annoncé par notre partenaire @AesioMutuelle. pic.twitter.com/7kwLAlVpVf



— ESBF Handball (@ESBF_Handball) January 9, 2022

HANDBALL - LIGUE EUROPEENNE (F) / GROUPE A

1ere journée

Classement du Groupe A

Besançon démarre mal la phase de groupes de la Ligue Européenne. Après avoir passé avec succès un tour préliminaire face aux Espagnoles de l’Atlético Guardes, les joueuses de Sébastien Mizoule ont chuté en déplacement sur le parquet de Mosonmagyarovar. Si les dix premières minutes ont été assez équilibrées, les Hongroises ont haussé le ton avec un 4-0 qui leur a permis de se détacher. Si les coéquipières de Pauline Robert (5 buts sur 6 tirs) et Audrey Dembélé (5 buts sur 9 tirs) ont su revenir à une longueur avec un peu moins d’un quart d’heure à jouer avant la pause, Mosonmagyarovar a terminé très fort la première période et retrouver son vestiaire avec sept longueurs d’avance. Un ascendant qui ne s’est pas démenti dans le deuxième acte, Besançon ne parvenant pas à revenir à moins de quatre buts. Roxanne Frank (8 arrêts à 18% d’efficacité) n’a pas été à son meilleur niveau sur cette rencontre. Sans forcer leur talent, les coéquipières de Noémi Pasztor (7 buts sur 7 tirs) et Gabriella Toth (6 buts sur 7 tirs) s’imposent au final de huit longueurs (38-30) et s’installent en tête de leur groupe, l’autre match entre Sola et le Lokomotiva Zagreb ayant été reporté à une date ultérieure.- Besançon : 38-30Sola - Lokomativa ZagrebBesançon 0SolaLokomativa Zagreb