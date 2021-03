Ligue européenne (F) : Nantes peut rêver des demies

Le voyage était long, mais ça en valait la peine ! C'est à Zvenigorod, dans la région de Moscou, que Nantes disputait ce samedi son quart de finale aller de la nouvelle Ligue européenne (la deuxième coupe d'Europe dans la hiérarchie, derrière la Ligue des Champions) , et les Nantaises ont accompli leur mission en allant s'imposer 33-29. Les joueuses de Ligue Butagaz Energie ont été tenues en échec durant la première mi-temps (16-16), mais ont creusé l'écart en deuxième. Elles ont signé un 4-1 entre la 35eme et la 42eme minute et ont compté jusqu'à cinq buts d'avance (20-25) à la 45eme. Pourtant, les Russes sont revenues à -1 (28-29) à quatre minutes de la fin, mais Nantes a repris sa marche en avant, pour s'imposer de quatre buts. Déborah Kpodar, auteure de 8 buts en 11 tirs, a été déterminante dans cette victoire, alors que Floriane André a signé 7 arrêts. Le match retour se déroulera le 4 avril en Loire-Atlantique.



Les marqueuses nantaises : Kpodar (8), Hagman (6), Almeida de Paula (4), Escribano Sanchez-Mateos (4), Ahanda (3), Mitrovic (3), Maubon (2), Ayglon Saurina (1), Gassam Cissokho (1), Sylla (1)