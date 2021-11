Ligue européenne (F) : Compliqué pour Nantes et Bensaçon, abordable pour Chambray

Tirage compliqué pour Chambray, Nantes et Besançon. Les trois clubs français en lice en Ligue européenne cette saison sont fixés depuis ce jeudi midi et le tirage au sort des groupes de la phase de poules de l'épreuve, dont le coup d'envoi sera donné en janvier 2022. Nantes et Besançon n'auront pas la vie facile. Les Neptunes, victorieuses de la dernière édition, croiseront ainsi de nouveau sur leur route les Roumaines de Baia Mare, qu'elle avaient écarté difficilement (36-34) sur la route de leur sacre la saison dernière en demi-finales après avoir pourtant nettement dominé la première mi-temps (21-15 à la pause). Retrouvailles au programme également pour les Nantaises avec une autre de leurs victimes de la dernière édition. Dans le groupe B, les tenantes du titre seront ainsi de nouveau opposées aux Polonaises du MKS Lublin, qu'elles avaient battues lors des deux confrontations de la phases de poules, 31-26 en Pologne et 25-21 au retour en Loire-Atlantique.

Chambray contraint à l'exploit

Nantes se frottera également à un autre gros morceau, puisque le tirage au sort leur a réservé comme autre adversaire les Allemandes de Bietigheim, qui font partie des favorites de la compétition. Ce ne sera pas simple non plus pour Besançon. Les Bisontines, passées par le tour qualificatif et qui participeront pour la deuxième fois de leur histoire à la compétition, devront ainsi en découdre avec les Hongroises de Mosonmagyarovari, les Norvégiennes de Sola et les Croates du Lokomotiv Zagreb. Tirage compliqué également pour Chambray, troisième et dernier des clubs français en lice. Dans le groupe D, les septièmes du championnat après neuf journées seront opposées à deux cadors : les Danoises de Viborg et, surtout, les Roumaines de Valcea, qui évoluaient en Ligue des Champions la saison dernière. Il faudra le meilleur Chambray également pour faire mordre la poussière aux Hongroises du Vaci NKSE.



La composition des groupes de la phase de poules de la Ligue européenne féminine

Groupe A : Motherson Mosonmagyarovari KC (HUN), Sola HK (NOR), Besançon , HC Lokomotiva Zagreb (CRO)

Groupe B : CS Minaur Baia Mare (ROU), Nantes , MKS Zaglebie Lubin (POL), SG BBM Bietigheim (ALL)

Groupe C : Handball Club Lada (RUS), Magura Cisnadie (ROU), Herning-Ikast Håndbold (DAN), Storhamar Handball Elite (NOR)

Groupe D : Viborg HK (DAN), Váci NKSE (HUN), SCM Ramnicu Valcea (ROU), Chambray