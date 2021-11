Ligue Européenne (F) : Avantage pour Nantes et Chambray après le match aller

A l’image de Besançon, vainqueur ce samedi de l’Atlético Guardés (34-23), Nantes s’est rapproché de la phase de groupes de la Ligue Européenne. A l’occasion de la réception de Hoor lors du match aller du troisième tour préliminaire, les tenantes du titre ont signé un succès net et pris une grande option sur la qualification. Une rencontre que les coéquipières de Nathalie Hagman (7 buts sur 7 tirs) ont pris par le bon bout avec notamment un 10-0 dans le premier quart d’heure qui leur a permis de creuser un écart de dix longueurs à la pause. Malgré la performance d’Amelia Lundbäck (7 buts sur 14 tirs), Hoor n’a jamais été en mesure de revenir dans la rencontre. Pire encore pour les Suédoises, l’écart n’a cessé de grandir tout au long d’un deuxième acte dominé par les Neptunes. Ces dernières ont conclu ce match aller avec une avance de quinze longueurs (39-24) et pourront aborder sereinement le match retour en Suède le week-end prochain.

Chambray devra se méfier à Molde

Chambray, pour sa part, a confirmé le sans-faute des clubs français mais la marge n’est pas suffisante pour crier victoire trop vite. Face à Molde, les coéquipières de Jovana Stoiljkovic (8 buts sur 11 tirs) ont couru derrière le score dès l’entame de la première période. Menées de deux buts après trois minutes, elles ont vu l’écart enfler pour atteindre six buts au quart d’heure de jeu. Mais sans paniquer, les Bourguignonnes ont posé leur jeu et patiemment fait fondre leur retard, limité à seulement deux buts à la pause grâce à une dernière réalisation de Jannela Blonbou (3 buts sur 8 tirs). A la reprise, il n’a fallu que six minutes pour voir Chambray égaliser avant que les joueuses de Jérôme Delarue ne signent un 6-1 pour prendre l’ascendant à l’approche des dix dernières minutes. Une fin de match plus brouillonne permet toutefois à Chambray de s’imposer de trois longueurs (30-27) mais le match retour s’annonce compliqué en Norvège.