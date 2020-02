Ligue des Champions (F/Tour Principal) : Victoire face à Krim Mercator et Top 2 assuré pour Brest

#EHFCL VICTOIRE DU BBH !!! 👊⚫️⚪️

Brest s’assure d’un quart de finale retour à domicile

La défaite concédée à domicile face à Györ est déjà un lointain souvenir pour Brest. Les coéquipières d’Ana Gros (7 buts sur 11 tirs), qui jouait contre son ancienne équipe Krim Mercator, ont pris cinq buts d’avance en douze minutes à peine grâce à trois buts enchaînés en un peu moins de deux minutes grâce à Pauletta Foppa (8 buts sur 8 tirs), Pauline Coatanea (4 buts sur 6 tirs) et Sladjana Pop-Lazic (1 but sur 2 tirs). Un écart qui a une nouvelle fois enflé pour atteindre huit longueurs après seulement 18 minutes de jeu. Les joueurs du club de Ljubljana ont alors tenté de réagir, bien aidés par trois arrêts consécutifs d’Antonija Mamic (10 arrêts sur 32 tirs subis), et ont retrouvé leur vestiaire avec seulement cinq buts de retard.L’entame de deuxième acte s’est avérée plus équilibrée, les coéquipières de Harma van Kreij (6 buts sur 9 tirs), Alja Varagic (5 buts sur 9 tirs) et Tamara Mavsar (4 buts sur 6 tirs) parvenant à trouver la faille face à Sandra Toft (7 arrêts sur 21 tirs subis) et Cléopâtre Darleux (6 arrêts sur 16 tirs subis), qui va faire son retour en équipe de France dans les semaines à venir. Mais, à 25 minutes du terme de la rencontre, les Brestoises ont mis un nouveau coup d’accélérateur avec un 4-0 mené par Monika Kobylinska (3 buts sur 3 tirs) pour se rapprocher de la barre des dix buts d’avance, atteinte à douze minutes du buzzer. Dès lors, l’écart n’est plus redescendu sous cette barre et c’est avec une marge de onze longueurs que Brest signe son neuvième succès de la saison en Ligue des Champions (37-26). Une victoire qui permet au BBH de valider définitivement sa place parmi les deux premières du Groupe 2 et, donc, de s’assurer de recevoir au match retour lors des quarts de finale.