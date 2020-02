Ligue des Champions (F/Tour Principal) : Succès important pour Metz à Rostov-Don

Metz se relance avec la manière. Battues par le CSM Bucarest puis tenues en échec à domicile par Esbjerg, les joueuses de Manu Mayonnade avaient besoin d’un grand résultat sur le parquet de Rostov-Don. Une rencontre que les Messines ont entamée de la meilleure des manières marquant les deux premiers buts de la rencontre dans les trois premières minutes grâce à Marie-Hélène Sajka (2 buts sur 2 tirs) et Olga Perederiy (2 buts sur 4 tirs). Mais, face à la force de frappe russe et notamment Iuliia Managarova (4 buts sur 4 tirs), les Messines ont vu leurs adversaires remonter petit à petit pour prendre deux buts d’avance au quart d’heure de jeu. La réponse des Mosellanes a été immédiate et la fin de la première période a été un chassé-croisé. Grâce à deux buts coup sur coup de Méline Nocandy (3 buts sur 3 tirs) ont offert deux buts d’avance à Metz à trois minutes de la mi-temps.

Les Messines ont fait fi du carton rouge contre Orlane Kanor

Iuliia Managarova a réduit l’écart avant que Kseniya Makeeva n’égalise à 28 secondes de la mi-temps. Les Messines ont eu un dernier jet franc sur la sirène sur lequel Orlane Kanor a pris ses responsabilités. Mais, sur son tir, le mur russe a sauté, ce qui n’est pas réellement autorisé, et le ballon a heurté Polina Kuznetsova au visage. Les arbitres, à l’image d’Allison Pineau lors de la finale du dernier Euro féminin, ont sorti le carton rouge à l’encontre de la Messine. Une expulsion qui a sans aucun doute lancé un vent de révolte. Laura Flippes a lancé l’offensive avec deux buts dans les deux premières minutes après le repos mais c’est à un quart d’heure de la fin du match que les joueuses de Manu Mayonnade ont pris définitivement le large avec quatre buts d’avance grâce à Astride N’Gouan. Ce qui a également joué, c’est le manque criant d’efficacité d’Anna Vyakhireva face à la cage (3 buts sur 12 tirs). Une avance que les Messines ont fait mieux que tenir pour s’imposer de cinq longueurs (24-29) et prendre seules les commandes de ce Groupe I avant le match d’Esbjerg ce dimanche face à Kristiansand.