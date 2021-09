Ligue des Champions (F/J3) : Belle victoire de Metz face au tenant du titre

Metz a réalisé une performance de tout premier ordre. Pour son premier match à domicile, disputé au Palais des Sports Jean-Weille en raison du Moselle Open organisé aux Arènes, les vice-championnes de France ont pris le meilleur sur les Vipers Kristiansand, sacrées championnes d’Europe en mai dernier aux dépens de Brest. Grâce à Chloé Valentini (2 buts sur 4 tirs), Debbie Bont (3 buts sur 4 tirs) et Astride N’Gouan (1 but sur 1 tir), les Mosellanes ont fait la course en tête mais il a fallu attendre la fin du premier quart-temps pour que la situation s’éclaircisse. Camila Micijevic (3 buts sur 4 tirs) et Méline Nocandy (5 buts sur 9 tirs) ont profité du manque d’adresse des coéquipières de l’ancienne Brestoise Isabelle Gulldén (3 buts sur 7 tirs) pour signer un 4-0 en l’espace de cinq minutes pour distancer les tenantes du titre. Si les Norvégiennes sont un temps revenues à deux longueurs, cinq minutes de totale solidité défensive et un 3-0 ont permis à Metz de retrouver leur vestiaire avec une marge de cinq longueurs.

Metz n’a jamais craqué

Au retour sur le parquet nancéien, les joueuses de Kristiansand ont essayé d’accélérer l’allure. Nora Mork (5 buts sur 14 tirs) et Ragnhild Dahl (4 buts sur 10 tirs) ont pu ramener le club norvégien à trois longueurs sept minutes après la reprise des hostilités. Un écart qui a même été réduit à seulement deux buts à l’orée des dix dernières minutes par l’intermédiaire de Jana Knedlikova (2 buts sur 4 tirs). Mais une Hatadou Sako des grands soirs (14 arrêts à 45% d’efficacité) s’est montrée infranchissable, n’encaissant qu’un seul but dans les onze dernières minutes de la rencontre. A ce petit jeu, si Metz n’a pas su saisir toutes ses occasions en attaque face à Katrine Lunde (10 arrêts à 30% d’efficacité), les joueuses de Manu Mayonnade ont pu tenir aisément leur avantage au tableau d’affichage pour une victoire de cinq longueurs (23-18). Un deuxième succès en deux matchs, la rencontre face au CSKA Moscou ayant été reportée en tout début de compétition, qui permet à Metz de s’installer à la deuxième place du Groupe B, juste derrière une équipe de Györ toujours invaincue. Une victoire qui vient confirmer le très bon début de saison messin.



HANDBALL - LIGUE DES CHAMPIONS (F) / GROUPE B

3eme journée

Samedi 25 septembre 2021

Kastamonu - Krim Mercator Ljubljana : 23-24



Dimanche 26 septembre 2021

Metz - Vipers Kristiansand : 23-28

Sävehof - Odense : 31-37

Györ - CSKA Moscou : 31-21



Classement du Groupe B

1- Györ 6 points

2- Metz 4

3- Odense 4

4- Vipers Kristiansand 2

5- CSKA Moscou 2

6- Krim Mercator Ljubljana 2

7- Sävehof 2

8- Kastamonu 0



Les deux premiers de chaque groupe se qualifie pour les quarts de finale. Les équipes classées de la 3eme à la 6eme place se qualifient pour les huitièmes de finale.