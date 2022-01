Ligue des Champions (F/J11) : Une victoire facile pour Brest

Brest a bien repris sa marche en avant en Ligue des Champions. Après avoir pris le meilleur sur le CSM Bucarest en milieu de semaine, les joueuses de Pablo Morel sont allées chercher une victoire aisée sur le parquet de Podravka Vegeta Koprivnica, bon dernier du Groupe A avec une seule victoire depuis le début de la saison. Toutefois, les Croates ont abordé cette rencontre avec l’envie de bien faire. Grâce notamment à Dejana Milosavljevic (7 buts sur 12 tirs), ces dernières ne se sont pas laissées distancer et ont même pris deux longueurs d’avance au bout d’un peu plus de dix minutes, mais également à douze minutes de la pause. C’est alors que les Brestoises ont changé de braquet pour finir le premier acte et cela s’est matérialisé par un 4-0. Tonje Loseth (3 buts sur 4 tirs), Constance Mauny (5 buts sur 6 tirs) et Eva Jarrige (3 buts sur 6 tirs) ont ainsi permis au BBH de reprendre le contrôle des opérations mais Lea Franusic (3 buts sur 9 tirs) a permis à Podravka Vegeta Koprivnica d’atteindre la mi-temps avec seulement une longueur de retard.

Brest a fait craquer Podravka Vegeta Koprivnica

Mais le rythme imposé par Brest dès l’entame de la deuxième période n’a pas permis aux Croates de rivaliser plus longtemps. Kalidiatou Niakate (5 buts sur 5 tirs) et Pauletta Foppa (3 buts sur 3 tirs) ont permis au BBH de creuser progressivement l’écart. C’est en défense que les Bretonnes ont fait le plus mal à Podravka Vegeta Koprivnica. En effet, avant l’entame du dernier quart d’heure, la cage de Brest est devenue inviolable. Dans le même temps, Helene Fauske (11 buts sur 14 tirs) et Aissatou Kouyate (2 buts sur 3 tirs) n’ont pas laissé passer l’occasion de creuser plus nettement l’écart. Si les Croates ont un temps su rester à six ou sept longueurs, la fin de match a été un calvaire pour elles. Le BBH a, en effet, signé un 5-0 dans les dix dernières minutes pour dépasser la barre des dix longueurs d’avance. Une dernière réalisation de Pauline Coatanea (3 buts sur 4 tirs) permet à Brest de s’imposer de onze buts (28-39) pour remonter à la quatrième place et à seulement quatre points de Rostov-Don, deuxième du groupe, avec un match en moins.



HANDBALL - LIGUE DES CHAMPIONS (F) / GROUPE A

11eme journée

Samedi 22 janvier 2022

Esbjerg - Ferencvaros : 28-23

CSM Bucarest - Borussia Dortmund : 33-29

Rostov-Don - Buducnost Podgorica : 30-20



Dimanche 23 janvier 2022

Podravka Vegeta Koprivnica - Brest : 28-39



Classement du Groupe A

1- Esbjerg 17 points

2- Rostov-Don 16

3- Ferencvaros 14

4- Brest 12

5- CSM Bucarest 12

6- Borussia Dortmund 9

7- Buducnost Podgorica 2

8- Podravka Vegeta Koprivnica 2