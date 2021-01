Ligue des Champions (F/J11) : Quatrième victoire consécutive pour Metz

Metz fait coup double en Slovénie. A l’occasion du match sur le parquet de Krim Mercator Ljubljana, les joueuses de Manu Mayonnade ont signé un succès probant et profitent des résultats du week-end pour s’installer en dauphin de Rostov-Don, leur précédente victime sur la scène européenne. Ce sont pourtant les coéquipières d’Océane Sercien Ugolin (5 buts sur 11 tirs) qui ont démarré fort la rencontre, prenant très tôt deux buts d’avance mais les Messines, avec un 6-1 en huit minutes ont inversé la tendance pour prendre trois longueurs d’avance. Grâce à Hatadou Sako (19 arrêts à 46% d’efficacité), seule gardienne sur la feuille de match, Metz a caracolé en tête pour mener de quatre longueurs à la mi-temps.

Metz a fini en pente douce

Ne voulant pas laisser un infime espoir aux Slovènes, Marie-Hélène Sajka (5 buts sur 12 tirs) et Laura Kanor (1 but sur 1 tir) ont signé un 3-0 d’entrée de deuxième période pour mettre Metz encore plus à l’abri. Un avantage qui est allé jusqu’à huit longueurs à 18 minutes de la fin de la rencontre. Mais, peut-être grisée par cet écart, les Messines ont commencé à perdre du terrain, Krim Mercator Ljubljana revenant tout d’abord à cinq longueurs avant, grâce à un 3-0 orchestré par Valentina Klemencic (4 buts sur 6 tirs) et Samara da Silva Vieira (4 buts sur 9 tirs), de mettre en alerte les Mosellanes en revenant à seulement trois buts. Une fin de match plus appliquée permet à Metz de s’imposer de quatre longueurs (22-26), son quatrième succès de suite sur la scène européenne. Une victoire qui voit Metz grimper à la deuxième place de son groupe, profitant du faux-pas du CSM Bucarest face aux Vipers Kristiansand.



HANDBALL - LIGUE DES CHAMPIONS (F) / GROUPE A

11eme journée - Samedi 16 janvier 2021

Rostov-Don - Bietigheim : 27-21

CSM Bucarest - Vipers Kristiansand : 22-29

Ferencvaros - Esbjerg : 24-28

Krim Mercator Ljubljana - Metz : 22-26



Classement du Groupe A

1- Rostov-Don 15 points

2- Metz 12

3- CSM Bucarest 11

4- Vipers Kristiansand 10

5- Ferencvaros 10

6- Esbjerg 6

7- Krim Mercator Ljubljana 5

8- Bietigheim 3