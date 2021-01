Ligue des Champions (F/J11) : Match nul frustrant pour Brest face au Buducnost Podgorica

Brest peut avoir bien des regrets. Restant sur un coup d’arrêt face au CSKA Moscou le week-end dernier, les joueuses de Laurent Bezeau comptaient sur la réception du Buducnost Podgorica pour repartir de l’avant, elles qui sont installées dans le duo de tête du Groupe B avec Györ. Mais, pendant les 30 premières minutes, les joueuses du BBH ont été comme absentes sur leur propre parquet de la Brest Arena. Si Djurdjna Jaukovic (3 buts sur 6 tirs) a su répondre à l’ouverture du score de Jovanka Radicevic (6 buts sur 9 tirs), les Bretonnes ont ensuite laissé l’initiative du jeu aux coéqupières d’Allison Pineau (3 buts sur 6 tirs) qui, grâce à un 4-0 en trois minutes au quart d’heure de jeu ont creusé un écart de cinq buts. Vaillantes, les Brestoises ont tenté de résister mais grâce à deux buts d’Itana Grbic (6 buts sur 9 tirs) dans les deux dernières minutes, c’est avec une avance de sept longueurs que le club monténégrin a pu rallier son vestiaire. Sans doute remobilisées par Laurent Bezeau dans l’intimité du vestiaire, les joueuses de Brest ont abordé le deuxième acte avec un état d’esprit bien différent.

Brest a cru pouvoir arracher la victoire

Sandra Toft (11 arrêts à 30% d’efficacité) parvenant à mettre en échec les offensives du Buducnost Podgorica, le BBH a signé d’entrée un 4-0 avec Isabelle Gulldén (4 buts sur 6 tirs) et Pauline Coatanéa (5 buts sur 8 tirs) à la manœuvre pour réduire l’écart à trois longueurs. Pas soucieuses, les Monténégrines ont repris leurs esprits et, grâce à un 3-0 en moins de trois minutes, ont repris six longueurs d’avance... avant de connaître un grand temps faible. Entre tirs manqués, tirs arrêtés et fautes techniques, le Buducnost Podgorica a laissé la porte grande ouverte aux Brestoises qui n’en demandaient pas tant. En 20 minutes, les coéquipières d’Ana Gros (5 buts sur 13 tirs) ont su faire leur retard et, à 39 secondes de la fin du match, passer en tête pour la première fois grâce à Pauletta Foppa (3 buts sur 4 tirs). Toutefois, les Monténégrines ont eu le dernier ballon avec Jovanka Radicevic qui a bouclé la boucle, arrachant le match nul (28-28) à six secondes du buzzer. Un match nul qui voit Brest rester deuxième du Groupe B derrière Györ, tenu en échec par Odense, quand le CSKA Moscou, vainqueur du Borussia Dortmund ce samedi, revient à égalité de points avec deux matchs en moins.



HANDBALL - LIGUE DES CHAMPIONS (F) / GROUPE B

11eme journée

Samedi 16 janvier 2021

CSKA Moscou - Borussia Dortmund : 35-28



Dimanche 17 janvier 2021

Odense - Györ : 28-28

Brest - Buducnost Podgorica : 28-28

Podravka Vegeta Koprivnica - Valcea : 25-27



Classement du Groupe B

1- Györ 17 points

2- Brest 15

3- CSKA Moscou 15

4- Odense 13

5- Buducnost Podgorica 8

6- Valcea 2

7- Borussia Dortmund 2

8- Podravka Vegeta Koprivnica 2