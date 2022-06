Ligue des Champions (F/Finale) : Deuxième titre de suite pour les Vipers Kristiansand

Györ y a cru jusqu’au bout

HANDBALL - LIGUE DES CHAMPIONS (F) / FINAL FOUR

Finale - Dimanche 5 juin 2022

Petite finale - Dimanche 5 juin 2022

Demi-finales - Samedi 4 juin 2022

Les Vipers Kristiansand restent au sommet de l’Europe ! Un an après avoir dominé Brest en finale de la Ligue des Champions, c’est Györ qui a dû s’avouer vaincu face au collectif norvégien. Pourtant, à l’occasion du dernier match de la carrière d’Amandine Leynaud (8 arrêts à 35% d’efficacité), ce sont bien les Hongroises qui ont fait le jeu pendant quasiment tout le premier quart d’heure de cette finale. Sous l’impulsion d’Anne Mette Hansen (6 buts sur 9 tirs), Györ a compté jusqu’à trois longueurs d’avance. Mais la machine s’est enrayée et, pendant quasiment dix minutes, Katrine Lunde (12 arrêts à 29% d’efficacité) a fait subir aux Hongroises le même traitement que celui infligé aux Messines ce samedi lors des demi-finales. Markéta Jerabkova (7 buts sur 11 tirs) et Jana Knedlikova (5 buts sur 7 tirs) s’en sont alors données à cœur-joie pour mener un 6-0 qui a permis aux Vipers de prendre les commandes et mener de deux longueurs à la mi-temps grâce à une dernière réalisation de Nora Mørk (4 buts sur 9 tirs).Si Markéta Jerabkova a lancé le deuxième acte pour Kristiansand, Veronica Kristiansen (3 buts sur 6 tirs) et Sine Oftedal (3 buts sur 5 tirs) ont permis à Györ de revenir à hauteur à peine deux minutes après la reprise. Toutefois, les Vipers ont répliqué avec un 5-1 en un peu moins de trois minutes pour repasser devant. Cette finale est alors devenu un chassé-croisé entre Hongroises et Norvégiennes avec l’écart qui a longtemps oscillé entre deux et trois buts. Mais, à un peu plus de deux minutes de la sirène, Ana Debelic (3 buts sur 3 tirs) a donné le coup de grâce à Györ. Victoria Lukacs (4 buts sur 5 tirs) et Linn Blohm (5 buts sur 5 tirs) ont eu beau marquer les deux dernières réalisations de cette finale, ce sont bien les Vipers Kristiansand qui concluent leur épopée continentale avec un deuxième titre consécutif de championnes d’Europe (31-33). Sacré trois fois de suite entre 2017 et 2019, le club hongrois devra attendre une année de plus pour retrouver sa couronne.Les 4 et 5 juin 2022 à Budapest (HUN)Györ -: 31-33Esbjerg -: 26-32- Esbjerg : 32-27Metz -: 27-33