Ligue des Champions (F/8emes de finale aller) : Nette victoire pour Brest face à Esbjerg

Brest pourra voir venir lors du match retour. Les joueuses de Laurent Bezeau ont, en effet, fait mieux qu’assurer l’essentiel sur le parquet d’Esbjerg à l’occasion de leur huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Dès l’entame de match, Kalidiatou Niakaté (2 buts sur 4 tirs), Ana Gros (10 buts sur 14 tirs) et Pauline Coatanea (3 buts sur 3 tirs) ont pris les choses en main pour permettre au BBH de prendre les devants dans cette rencontre. Mais Esbjerg, sur son terrain, ne s’est pas laissé faire sans réagir, égalisant après douze minutes de jeu. Cinq minutes plus tard, les Bretonnes ont une nouvelle fois placé une accélération, profitant des erreurs de leurs adversaires pour marquer trois buts consécutifs. Une fin de première période bien moins maîtrisée et en infériorité numérique a permis à Marit Rosberg Jacobsen (4 buts sur 4 tirs) de ramener les Danoises à une seule longueur à l’issue des 30 premières minutes. Esbjerg est passé devant... avant de craquer face à Brest

Les coéquipières de Nerea Pena (9 buts sur 10 tirs) ont commencé le deuxième acte comme elles ont fini le premier. Avec deux buts coup sur coup de Marit Rosberg Jacobsen puis de Sanna Solberg-Isaksen (2 buts sur 6 tirs), Esbjerg est passé devant pour la première fois du match, lançant un chassé-croisé entre les deux formations qui a duré huit minutes. C’est alors que, profitant des interventions de Cléopâtre Darleux (6 arrêts à 33% d’efficacité) qui a pris la suite d’une Sandra Toft en difficulté face à ses compatriotes (1 arrêts à 6% d’efficacité) durant la première période, Brest a pu reprendre le contrôle du match grâce à un 5-0 en l’espace de quatre minutes pour aborder la fin de match avec une avance de sept longueurs. Au final, Brest s’impose à l’extérieur avec six buts d’avance (27-33) et pourra aborder avec confiance le match retour, prévu en Bretagne le 14 mars prochain.



HANDBALL - LIGUE DES CHAMPIONS (F) / HUITIEMES DE FINALE ALLER

Samedi 6 mars 2021

Krim Mercator Ljubljana - CSKA Moscou : 25-20

Valcea - CSM Bucarest : 24-33

Podravka Vegeta Koprivnica - Rostov-Don : 20-29



Dimanche 7 mars 2021

Bietigheim - Györ : 20-37

Buducnost Podgorica - Ferencvaros : 22-19

Esbjerg - Brest : 27-33

18h00 : Kristiansand - Odense



Vendredi 12 mars 2021 (à Nancy)

17h00 : Borussia Dortmund - Metz