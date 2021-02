Ligue des Champions (F) : Vers un quart de finale Brest - Metz ?

On commence à y voir plus clair sur la suite et la fin de la Ligue des Champions féminine de handball ! La phase de poules s'est terminée ce week-end, et comme l'a décidé la Fédération européenne le 10 février dernier, toutes les équipes sont qualifiées pour les huitièmes de finale (alors que les six premières seulement devait être qualifiées, comme le voulait la formule initiale). Les équipes les mieux classées des deux poules affrontent les équipes les moins bien classées des poules opposées, et c'est pourquoi Metz, deuxième de la poule A, sera opposé au Borussia Dortmund, septième de la poule B.

Un club français au Final Four ?

L'autre représentant français, Brest, qui a terminé troisième de la poule B, affrontera le club danois de Team Esbjerg, sixième de la poule A. Si les deux meilleurs clubs de France (ils occupent actuellement les deux premières places de la Ligue Butagaz Energie, Brest comptant trois points et un match en moins par rapport à Metz) remportent ces deux confrontations en aller-retour, ils seront opposés en quarts de finale, ce qui garantirait donc la présence d'un club français au Final Four de Budapest, fin mai. Mais il y a encore un peu de chemin...



LIGUE DES CHAMPIONS (F) / HUITIEMES DE FINALE

Matchs aller les 6 et 7 mars - Matchs retour les 13 et 14 mars

Match 1 : SCM Ramnicu Valcea (ROU) - CSM Bucarest (ROU)

Match 2 : Team Esbjerg (DAN) - Brest Bretagne Handball (FRA)

Match 3 : ZRK Buducnost (MNO) - FTC-Rail Cargo Hungaria (HUN)

Match 4 : Vipers Kristiansand (NOR) - Odense Handbold (DAN)

Match 5 : Podravka Vegata (CRO) - Rostov-Don (RUS)

Match 6 : SG BBM Bietigheim (ALL) - Györi Audi ETO KC (HUN)

Match 7 : Borussia Dortmund (ALL) - Metz Handball (FRA)

Match 8 : Krim Mercator (SLO) - CSKA Moscou (RUS)



QUARTS DE FINALE

Matchs aller les 3 et 4 avril - Matchs retour les 10 et 11 avril

Vainqueur Match 1 - Vainqueur Match 8

Vainqueur Match 2 - Vainqueur Match 7

Vainqueur Match 3 - Vainqueur Match 6

Vainqueur Match 4 - Vainqueur Match 5



FINAL FOUR LES 29 ET 30 MAI A BUDAPEST (HONGRIE)