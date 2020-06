Ligue des Champions (F) : La phase finale de l'édition 2020 n'aura finalement pas lieu

Information on the DELO WOMEN’S EHF FINAL4 2020https://t.co/wfv05rIeOd pic.twitter.com/A3Wdw5Xbdh

Aucune conséquence sur le calendrier de la saison 2020-2021

L’EHF ne sacrera pas de club champion d’Europe féminin de handball. La Fédération Européenne de handball a annoncé qu’elle revenait sur la décision annoncée en mars dernier, et qui avait fait grincer des dents notamment en France, de reporter au mois de septembre prochain le Final Four de la Ligue des Champions féminine, prévu à Budapest du 3 au 6 septembre et qui devait également inclure à titre exceptionnel les quarts de finale de la compétition, durant lesquels Metz devait affronter Valcea et Brest rencontre Rostov-Don. Une annulation pure et simple qui a été confirmée ce vendredi par le Comité Exécutif de l’EHF lors d’une réunion organisée par visioconférence. Alors que le Final Four de la Ligue des Champions masculine 2019-2020 est toujours prévu pour décembre 2020 à Cologne et avec les effectifs de la saison 2020-2021, l’EHF s’est pliée aux restrictions mises en place par le gouvernement hongrois, qui ont également poussé l’ITF à reporter à 2021 la phase finale de la Fed Cup prévue elle-aussi à la Laszlo Popp Arena de Budapest.« Nous sommes toujours restés en contact rapproché avec la Fédération Hongroise de handball, qui nous a informé de manière régulière sur des facteurs tels les restrictions et limitations liées aux voyages internationaux et à l’organisation d’événements majeurs. Au cours des derniers mois, l’EHF a toujours déclaré que les matchs ne seront joués à la seule condition qu’un environnement sécurisé pour tous puisse être assuré, a déclaré Michael Wiederer, président de l’EHF, dans un communiqué. Dans le même temps, nous avons informé toutes les parties prenantes aussi tôt que possible pour assurer une pleine transparence et prévoir une sécurité maximale. Nous continuons de suivre ces principes. » Toutefois, l’EHF a également précisé que cette décision de ne pas conclure la saison 2019-2020 n’aura pas la moindre conséquence sur la saison 2020-2021 de la compétition, qui démarrera comme prévu les 12 et 13 septembre prochains.