Ligue des Champions (F) : Des nouvelles rassurantes concernant Océane Sercien-Ugolin

NEWS : @PineauAllison a confirmé il y a quelques minutes que l'état de @sercienoceane est stable 🙏

« Rien de grave » pour Pineau

Les supporters du Krim Mercator Ljubljana et les joueuses de Metz ont eu une belle frayeur. A l’issue de la victoire du club mosellan sur celui de la capitale slovène dans le cadre de la 4eme journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions, l’arrière droite française Océane Sercien-Ugolin a été victime d’un malaise. Visiblement fatiguée à l’issue de la rencontre, l’ancienne joueuse de Paris 92 est restée à terre après avoir félicité les joueuses de Metz, avec le staff médical de son club qui est intervenu. « Après le match, l’internationale française Océane Sercien-Ugolin a été transportée en ambulance au centre hospitalier universitaire, a confirmé le Krim Mercator Ljubljana dans un communiqué publié sur son site internet. Des informations supplémentaires seront données prochainement. »Au terme d’une rencontre dont Metz a scellé le sort dans les dernières secondes grâce à Louise Katharina Burgaard, les joueuses des deux équipes n’ont pas caché leur inquiétude quant à l’état de santé d’Océane Sercien-Ugolin, formant un cercle autour de l’internationale française. Les premières nouvelles concernant la native de Cherbourg sont toutefois rassurantes. Sa coéquipière sous les couleurs du Krim Mercator Ljubljana et en équipe de France Allison Pineau a assuré auprès du site spécialisé HandNews que la Tricolore allait mieux. « Océane va mieux, elle est consciente, rien de grave, a déclaré l’internationale française. Des examens complémentaires vont être effectués, elle est entre de bonnes mains. » Après cette spectaculaire mésaventure, tout indique qu’Océane Sercien-Ugolin va devoir observer une période de repos avant de retrouver les parquets slovènes et européens avec le club qu’elle a rejoint à l’été 2020.