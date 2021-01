Ligue des Champions (F) : Brest peut remercier Gros !

Merci Gros !

Les marqueuses brestoises :

LIGUE DES CHAMPIONS (F) / PHASE DE GROUPES

Samedi 23 janvier 2021

Dimanche 24 janvier 2021

Classement du groupe B

Troisième nul en quatre matchs entre Gyor et Brest ! Les triples championnes d'Europe en titre et les deuxièmes de Ligue Butagaz Energie peinent à se départager ces derniers temps, et elles se sont quittées sur un match nul 27-27 ce samedi en Hongrie dans le choc entre les deux premières équipes du groupe B de la Ligue des Champions. Cette rencontre a été extrêmement serrée et le score était d'ailleurs de 15-15 à la mi-temps.La deuxième mi-temps a globalement été à l'avantage des Hongroises, qui ont réussi à mener de trois buts (23-20) à la 45eme, mais ont vu les Bretonnes recoller immédiatement (23-23, 49eme). Les deux équipes se sont ensuite retrouvées à égalité à 24-24, 25-25 et 26-26.Suite à ce match nul, Gyor compte donc 18 points et reste en tête du groupe, avec deux points d'avance sur Brest, mais avec un match de plus à disputer pour les Hongroises. Le CSKA Moscou compte un point de moins que Brest, mais aussi trois matchs de plus à jouer. Rappelons que les deux premiers se qualifieront directement pour les quarts de finale, alors que les équipes classées de la troisième à la sixième place devront jouer un barrage.Gros (5), Lassource (5), Gullden (4), Jaukovic (4), Coatanea (2), Tissier (2), Toublanc (2), Pop-Lazic (1), Mauny (1), Foppa (1)Gyor - Brest : 27-27- Odense : 27-24Dortmund - Podravka VegetaRamnicu Valcea - CSKA Moscou7- Dortmund, 28- Podravka Vegeta, 2