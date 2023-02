Kielce, le club de Nicolas Tournat ou Nedim Remili, va devoir vendre

Grand club européen et de Pologne, Kielce est en proie à d'importants problèmes financiers, liés au départ de son sponsor principale, qui injectait près de 2 millions d'euros dans le club. Soit un tiers du budget... Pour L'Equipe, le président de l'équipe polonaise, Bertus Servaas, est revenu sur la situation de Kielce, et la nécessité de trouver des solutions pour remédier à cette maldonne économique.

Nedim Remili en partance, les autres stars de Kielce également visées

Il a notamment évoqué le probable départ d'un joueur de la formation afin de remplir les caisses. Evoluent ainsi à Kielce plusieurs stars, tous des éléments de premier plan et internationaux tels que les Français Nedim Remili, Nicolas Tournat, Dylan Nahi et Benoît Kounkoud, ou encore les frères Dujshebaev (Espagne).

« Pour le moment, pour terminer la saison, nous devrons très probablement vendre un joueur, explique le dirigeant. Un seul si c'est vraiment nécessaire. Nous verrons comment cela se termine. Pour Nedim Remili (en partance pour Vesprém), ce n'est pas encore sûr. Il y a une demande pour nos meilleurs joueurs mais c'est impossible pour le moment. On peut toujours parler mais ça doit venir d'eux. Pour moi, ils sont à Kielce et j'espère qu'ils le seront pour les cinq prochaines années. C'est la même situation pour les autres français, ils sont des joueurs de Kielce et j'espère que la plupart d'entre eux le seront encore un moment. »