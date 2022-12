Handball : Nikola Karabatic veut prolonger au PSG jusqu'en 2024

"J'ai dit à mon club que je souhaitais prolonger un an, jusqu'en juin 2024", a dit à l'AFP le joueur âgé de 38 ans, précisant être encore "en discussion" avec le Paris SG Handball. Une prolongation d'un an lui permettrait de postuler pour les Jeux olympiques de 2024 à Paris, où les Bleus du hand défendront leur titre conquis l'an dernier à Tokyo. Mais, a-t-il reconnu, "même si je prolonge d'un an en club, rien ne garantit que je jouerai encore en équipe de France". "J'essaie d’éviter de trop rêver, de me concentrer sur ce qui arrive. Tout peut aller très vite, j’ai eu l'expérience de la blessure, et des Jeux olympiques reportés", a-t-il temporisé.

Sélectionné dans le groupe des Bleus pour préparer le Mondial 2023, du 11 au 29 janvier, le joueur au riche palmarès (triple champion olympique, quadruple champion du monde, triple champion d'Europe) avait laissé planer le doute sur son avenir au-delà de juin prochain, qui correspond pour l'instant à fin de son contrat avec le club parisien. "Je voulais d'abord voir mon état de forme et ma capacité à tenir la distance et le choc, et voir aussi si j'étais bon, et si j'étais utile à l'équipe", a expliqué Karabatic. "Je me suis rendu compte que je me sentais bien, que j'étais bon et en forme et que je voulais continuer", a-t-il ajouté.