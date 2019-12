Handball : Les Experts en préparation pour l'hiver le plus important de ces dernières années

#EdFM

« Il n'y aura pas de période creuse ! »



Alors que la nouvelle année approche à grands pas, 2020 devrait marquer la fin d'une époque dorée, à savoir celle des Experts. Une page que Didier Dinart, le sélectionneur français, a d'ailleurs déjà plus ou moins tourné à l'issue du Mondial 2019, terminé à la 3eme place. En effet, ils ne sont plus que quatre, Luc Abalo, Michaël Guigou, Nikola ­Karabatic et Cédric Sorhaindo, rescapés de la plus glorieuse période du handball français.Une période où les Bleus n'ont laissé que des miettes avec huit médailles d'or olympiques, mondiales et européennes de 2008 à 2017. En 2020 et pour la première fois depuis bien longtemps, l'équipe de France se présentera en compétition sans détenir le moindre titre, alors qu'un Euro et possiblement des Jeux Olympiques seront au menu.Récemment interrogé sur le sujet dans le Journal du Dimanche, Dinart s'est montré très clair sur les objectifs de l'équipe à quelques jours d'un Euro décisif pour se qualifier pour Tokyo. « Vous ne m'entendrez jamais ­démarrer une compétition dans la peau d'un loser. Sinon, comment pourrais-je mobiliser les joueurs ? (...) On a autant de qualité qu'avant pour continuer à gagner des médailles mais moins d'expérience. Nous voulons remporter l'Euro et la qualification olympique. Je vous le dis : il n'y aura pas de période creuse ! », a-t-il ainsi clamé.Pour cela, à partir du 26 décembre, les Bleus vont débuter leur préparation par un stage de quatre jours à la maison du handball, avant d'attaquer quelques matchs de préparation. Ainsi, ils défieront la Serbie le 3 janvier à Metz, puis le Danemark le 5 à Paris. L'Euro 2020, qui aura lieu du 10 au 26 janvier en Autriche, Norvège et Suède, débutera pour eux le 10 à Trondheim face au Portugal (18h15).Genty, Gérard, Pardin - Grébille, Guigou - Lagarde, Prandi - Claire, N. Karabatic, Richardson - Dipanda, Mem, Remili - Abalo, Porte - Fabregas, Sorhaindo, Tournat