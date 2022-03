Golden League : L. Karabatic et Remili dans le groupe des 21 Bleus

📣 GOLDEN LEAGUE : La liste des 2️⃣1️⃣ joueurs retenus pour 🇫🇷-🇳🇴 et 🇩🇰🇫🇷 les 19 et 20 mars🗒️

A noter le retour dans le groupe de : Luka Karabatic, Nedim Remili et Timothey N’Guessan 🔙💪



ALLEZ LES BLEUS 💙🤍❤️ #BleuetFier pic.twitter.com/Uy6YKTxWVw



— Equipes de France de Handball (@FRAHandball) March 4, 2022

N. Karabatic va souffler

Le groupe des 21 de l'équipe de France de handball :

La 3eme étape de. "La configuration de la Golden League ne nous convient pas, c’est pourquoi nous avons souhaité sortir de cette compétition. Sur cette étape danoise, les matchs sont mal programmés et nécessiteront un déplacement, le tout en seulement 24h. Ce n’est pas la charge que l’on souhaite pour les joueurs et dans notre relation avec les clubs professionnels" a commenté Guillaume Gille, le sélectionneur des Bleus.Néanmoins, cette fenêtre internationale permettra à l'équipe de France d'avancer dans son processus de progression. "Ce stage permettra à l’équipe de France de se retrouver et d’effectuer le bilan de l’Euro" a informé Guillaume Gille avant de détailler ses choix de joueurs. ". Ce dernier se trouve au début de son processus de reprise et nous serons évidemment très attentifs à son évolution dans les prochains jours."Outre l'évocation de ces cas précis, le sélectionneur a insisté sur l'importance de créer davantage de "complémentarité" entre les joueurs et une amélioration du projet de jeu. Une volonté donc d'apporter de la stabilité et de la confiance aux éléments qui ont intégré l'équipe de France lors de l'Euro 2021 achevé à une décevante 4eme place:, tous deux sélectionnés en cours de compétition durant l'Euro pour pallier à des défections. A souligner enfin la non-participation de Nikola Karabatic aux deux rencontres du 19 mars contre la Norvège et du 20 mars face au pays hôte. L'arrière participera au rassemblement à la Maison du handball à Créteil mais ne s'envolera pas pour le Danemark avec ses coéquipiers. Il sera l'unique cadre à bénéficier de repos.: Desbonnet, Gérard, Pardin: Descat, Nahi: Briet, N. Karabatic, Konan, Lagarde, N'Guessan: Mahé, Minne: Fabregas, L. Karabatic, Tournat: Mem, Remili, Richardson: Porte (capitaine), Lenne, Kounkoud