Golden League-Gille: "Calendrier ? Nous montrons l'exemple"

C'est une Golden League nouvelle formule que l'équipe de France aborde cette semaine avec d'entrée un morceau de choix proposé aux Bleus, opposés au Danemark ce jeudi, à Aarhus (20h45), puis l'Espagne ou la Norvège samedi (13h30).

Dans un contexte de grogne contre les cadences infernales imposées par le calendrier, ce nouveau format de 2 matches contre 3 auparavant constitue un changement plus que notable aux yeux de Guillaume Gille, entraîneur-adjoint et préparateur physique de la sélection tricolore.

"Nous montrons l’exemple, lance pour la FFHB le compère de Didier Dinart sur le banc français. Dans un calendrier aussi soutenu, avec des acteurs qui ont plutôt tendance à essayer d’optimiser leur compétition et leur périmètre de business, nous avons fait en sorte, sur nos semaines internationales, d’avoir moins de matches amicaux. Cela nous permet de rester dans un rythme que les joueurs connaissent même si le timing est un peu serré, avec deux matches à disputer jeudi et samedi. À l’échelle d’une équipe nationale, c’est quelque chose qu’on peut gérer avec l’effectif que l’on propose cette semaine, juge-t-il. L’essentiel était d’arrêter cette fuite en avant car c’était juste incroyable pour les joueurs d’enchaîner trois matches en quatre jours. Il faut continuer à réfléchir à un calendrier plus harmonieux et à trouver un équilibre qui prenne en compte la charge des athlètes." En clair, le combat reste à mener et cette évolution n'est qu'un début.