Golden League : Face à la Norvège, les Bleus ont su se reprendre

Les Bleus jamais inquiétés



💣 Les Bleus s'imposent avec autorité lors de cette rencontre face à la Norvège !



🇳🇴 25 ⚡ 31 🇫🇷#BleuetFier #GoldenLeague #NORFRA pic.twitter.com/Gnwcoi1s5a

— Equipes de France de Handball (@FRAHandball) November 7, 2021

Les Bleus quittent Trondheim avec le sourire. Nettement dominés par le Danemark ce samedi, les joueurs de Guillaume Gille se sont repris à l’occasion de leur duel face au pays-hôte, la Norvège. Hugo Descat (4 buts sur 5 tirs) et Yannis Lenne (3 buts sur 3 tirs) ont mis les Bleus sur de bons rails mais Christoffer Rambo (3 buts sur 6 tirs) et Simen Pettersen (4 buts sur 9 tirs) ont trompé Kevin Bonnefoi (5 arrêts à 39% d’efficacité) et remis les deux équipes à égalité au bout de sept minutes. Jamais menés au score dans cette première mi-temps, les Bleus ont progressivement creusé l’écart à coup de séries de deux buts consécutifs. Une avance de l’équipe de France qui a atteint cinq longueurs à six minutes de la pause par l’intermédiaire de Kentin Mahé (3 buts sur 6 tirs). Toutefois, un sursaut d’orgueil des Norvégiens leur a permis de revenir à trois longueurs… avant que Théo Monar (6 buts sur 8 tirs) ne mette un terme à la première mi-temps avec un avantage de quatre unités pour une équipe de France plus entreprenante que lors du match face au Danemark.Au retour sur le parquet du Spektrum D, les Norvégiens se sont démenés pour éviter de voir les Bleus prendre un peu plus le large au score. Kent Tonnesen (3 buts sur 6 tirs) et Alexander Blonz (1 but sur 1 tir) ont su tromper Rémi Desbonnet (6 arrêts à 38% d’efficacité) mais Benoît Kounkoud (3 buts sur 4 tirs) a porté l’avantage des Tricolores à six longueurs avec 19 minutes encore à jouer dans cette rencontre. A partir de là, les deux équipes ont globalement fait jeu égal avec l’écart qui n’a cessé d’osciller entre quatre et six buts. En toute fin de match, Elohim Prandi (1 but sur 1 tir) et Dylan Nahi (3 buts sur 4 tirs) ont permis à l’équipe de France de conclure cette première étape de la dernière édition de la Golden League par une victoire de six longueurs (25-31). Avec un groupe largement remanié et sans quelques cadres laissés au repos après une première partie de saison riche, les Bleus ont réalisé deux performances différentes mais qui donneront autant d’enseignements au staff de Guillaume Gille.