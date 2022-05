FC Barcelone : Dika Mem prolonge jusqu'en 2027

🎥 Entrevista completa a @DikaMem 🎥

🗣️ "Tinc l'oportunitat de fer-me un nom amb aquest club"



🍿 "Quiero devolver esta felicidad en el campo, jugando bien y ganando títulos"#Dika2027 pic.twitter.com/BgIhzgV1CN



— Barça Handbol (@FCBhandbol) May 16, 2022

Mem : "Je veux marquer l'histoire du club et de mon sport"

Dika Mem et le Barça, c'est une histoire qui dure ! Arrivé au FC Barcelone en 2016 à l'âge de 19 ans, l'arrière droit international français va y rester au moins jusqu'en juin 2027 ! Le Parisien, dont le contrat courait jusqu'en 2024, a en effet prolongé son bail pour les cinq prochaines saisons et s'inscrit ainsi dans la durée avec le club catalan, qu'il avait rejoint en provenance de Tremblay-en-France il y a six ans.Déjà sacré champion d'Espagne cette saison depuis le 23 avril, le FC Barcelone visera ce jeudi une nouvelle qualification pour le Final Four de la Ligue des Champions, dont il est tenant du titre, et partira avec quatre buts d'avance en recevant Flensburg-Handewitt au match retour."C'est une fierté. Je suis heureux de rester au club. C'est ce que je voulais depuis le début, depuis le premier jour. Je peux désormais penser à autre chose. Je me sens comme chez moi ici. Ça fait quelques temps que je joue pour ce club et j'ai grandi en tant que joueur mais aussi en tant qu'être humain. Je veux continuer dans cette voie. Je veux marquer l'histoire du club et de mon sport.", a réagi "Dikson", qui est également un cadre de l'équipe de France, avec 78 sélections (la première juste après son arrivée au Barça, en 2016), et un titre olympique remporté l'été dernier.