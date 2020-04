Espagne : Sterbik s'arrête à 40 ans

C’est un monument du handball mondial qui a décidé de prendre sa retraite ce mardi. Âgé de 40 ans, le gardien espagnol de Veszprem Arpad Sterbik a décidé de stopper sa carrière, alors que la saison est suspendue pour cause de coronavirus. « Ma décision a été prise avant la pandémie. Le coronavirus n'a fait qu'accélérer les choses. La pire chose, c’est l’incertitude. On ne sait pas si la saison va pouvoir se terminer. Cela nécessite des efforts pour prendre l’entraînement, surtout à mon âge. Je vais avoir besoin d’un ou deux mois de travail intense, je suis un diesel. (...) Ma femme m'a dit récemment : "Mais, tu peux encore jouer". Je lui ai répondu : "Bien sûr que je peux, mais je ne veux pas". Tous les gens de mon âge sont coachs ou dirigeants, on est très peu à encore jouer. J'ai senti que le moment était venu d'arrêter », a déclaré le natif de Yougoslavie sur le site de la Fédération européenne de handball.*

Sterbik a joué pour la Yougoslavie et l'Espagne

Arpad Sterbik a connu cinq clubs durant sa carrière : Jugovic en Yougoslavie jusqu’en 2001, Veszprem de 2001 à 2004 et depuis 2018, Ciudad Real de 2004 à 2012, Barcelone de 2012 à 2014 et le Vardar Skopje de 2014 à 2018. Il a remporté quatre Ligue des Champions (trois avec Ciudad Real et une avec Skopje) et treize titres de champion national (entre autres). Mais il aussi porté le maillot de la Yougoslavie à 120 reprises (jusqu'en 2008) et celui de la Roja à 78 reprises, avec à la clé un titre de champion du monde en 2013 et une médaille de bronze mondiale en 2011 avec l'Espagne, deux médailles de bronze mondiales avec la Yougoslavie (1999 et 2001), et une médaille d’or (en 2018) et une médaille d’argent (en 2016) aux championnats d’Europe avec l'Espagne. Il a également été élu meilleur joueur du monde en 2005.