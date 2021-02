Equipe de France (F) : Pineau effectue son retour chez les Bleues

Allison Pineau est de retour chez les Bleues. Ce mercredi matin, Olivier Krumbholz a dévoilé sa liste de joueuses qui prendront part aux deux prochains matchs amicaux de l'équipe de France de handball. Le sélectionneur tricolore a choisi un groupe sans surprises, puisque tout le monde a répondu présent. 21 joueuses ont ainsi été convoquées. 19 d'entre elles étaient déjà de la partie lors du dernier Euro, qui s'est disputé du côté du Danemark, et toutes sont donc bel et bien aptes. Pineau, pensionnaire de Buducnost, avait été contrainte de déclarer forfait à l'occasion de cet Euro, en raison d'une blessure au nez. A cette occasion, au mois de décembre dernier, ses compatriotes avaient ainsi remporté la médaille d'argent de la compétition, après une défaite, en finale, face à la Norvège.

Leynaud a été laissée au repos



A noter, cependant, que la gardienne de but Amandine Leynaud est laissée au repos. Elle sera, par conséquent, remplacée par Catherine Gabriel. Ces deux fameuses rencontres auront lieu les 18 et 20 mars prochains, du côté du Palais des Sports de Créteil dans le département du Val-de-Marne, et verront la France affronter, à chaque fois, le Danemark. Avant cela, les Tricolores auront le droit à un stage. A noter que l'équipe de France féminin de handball est d'ores et déjà qualifiée pour les Jeux Olympiques d'été 2020 de Tokyo au Japon, qui se dérouleront entre les 23 juillet et 8 août prochains. C'est pourquoi, pendant que les Bleues se préparent pour cette grande occasion, d'autres sélections vont devoir tenter de se qualifier pour ces JO, dans le même temps.



La liste des 21 joueuses françaises convoquées :

Gardiennes : Darleaux, Gabriel, Glauser

Ailières gauches : Dembélé-Pavlovic (cap), Lassource, Valentini

Arrières gauches : Kanor, Niakaté, Nze-Minko

Demi-centres : Nocandy, Pineau, Zaadi-Deuna

Arrières droites : Kouyaté, Lacrabère, Sercien Ugolin

Ailières droites : Coatanea, Dancette, Flippes

Pivots : Edwige, Foppa, N'Gouan